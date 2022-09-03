歐家榮隔9日再現身疫情簡報會　略帶聲沙未回應染疫　稱多謝關心

不時出席每日疫情簡報會，為公眾交代最新疫情發展的衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，早前有傳確診，連日未有現身簡報會，對上一次出席已是8月25日。

事隔9日，歐家榮今日(3日)再次出席疫情簡報會，向公眾簡報最新疫情發展。在簡報會中，歐精神不俗，但聲線較以往略為沙啞，記者會期間歐亦兩度被問及他的近況及病情，歐未有證實曾否染疫，稱不適宜在疫情簡報會回應自己情況「多謝關心。」



根據消息人士透露，歐家榮的同住家人確診後，他被列為緊密接觸者，隨後亦被證實確診。翻查過往紀錄，歐家榮對上一次出席疫情簡報會是在8月25日，隨後未有出席。事隔9日後，他於今日再次現身疫情簡報會，而且精神不俗，不過發言時仍有一點點聲沙。

面對記者兩度問及他的病情，歐家榮均未有正面回應。首先有記者問及「歐醫生之前係咪確診？」、「𠵱家個身體點？」及「衞生署個安排及過程係點？」不過歐家榮回答其他問題後，未有交代個人情況，便由身旁的醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻作出補充，歐未有作出回應。

其後另一位記者再詢問歐家榮的病情，她問歐家榮「有沒有病徵？」、「點樣感染，關唔關個工作事？」及「有無影響到團隊嘅工作，有冇人要列做密切接觸者？」歐家榮則表示「首先多謝傳媒朋友嘅關心啦，因為𠵱個都係政府嘅疫情簡報會，咁我就唔適合就自己個別情況作出回應。」