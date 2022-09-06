免針紙｜醫生須肯定病人不合接種　醫學會蔡堅：𠵱家唔係咁易開到

元朗一名女西醫涉嫌向求診病人開出俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，有濫發證明書之嫌被警方以涉嫌「製造虛假文書」拘捕。醫學會前會長蔡堅今日（6日）在電台節目表示，其診所有相當多拒絕向病人發出「免針紙」的經歷，曾有孕婦稱有罕見病但因非在其診所看症，既無病歷證明又無轉介信，他只能拒絕：「成日有人打嚟問可唔可以免針......但喺𠵱家個制度下唔係咁易畀。」



蔡堅建議，病人如有罕見病或針後出現過敏反應，應向主診醫生要求發出「免針紙」，醫生有責任了解病人情況：「發保留病歷紀錄，做過咩化驗，病人敏感程度，甚至免針紙副本都要放喺病歷度，濫發最嚴重會釘牌。」



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醫生考慮簽發豁免證明書須遵從香港註冊醫生專業守則

按政府規定，醫生在考慮簽發豁免證明書時，須參考衞生署指引，並遵從香港註冊醫生專業守則，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。另外，醫生只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。

蔡堅今日在商台節目指，他的診所有相當多拒絕向病人發出免針紙的經歷：「醫生要肯定病人病情唔符合打針，喺𠵱家個制度下唔係咁易畀。」

蔡堅舉例指，曾一名孕婦向他提出患有罕見病要求發出免針紙，不過她並非在其診所看症，又無轉介信或者與該罕見病相關證明，因此他拒絕開出：「成日有人打嚟問可唔可以免針，但寫紙（上述例子）有困難；你話糖尿病控制得唔好唔打得針，都要有證據，證據不足，大都會拒絕。」

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濫發免針紙可被訂牌 蔡堅建議有需要病人找主診醫生簽發

蔡堅指出，醫生須遵從香港註冊醫生專業守則，根據臨床判斷簽發免針紙，否則最嚴重可以被醫委會取消註冊，而病人若有證明不適合打針，最理想是找主診醫生簽發「久唔久都有（針後）心肌發炎個案，或者打完針有神經系統障礙情況，咁搵主診醫生出證明（副作用），同部份政府醫生傾開，佢哋都有開。」

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