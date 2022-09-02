張竹君「冇電話可用手機」變金句　今澄清可用針紙：可能我講錯咗

港府預備下調疫苗通行證涵蓋年齡由至5歲以上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（1日）在疫情記者會中回應兒童若沒有電話屆時可用手機，即變「金句」更觸發「造句大賽」。張竹君在今日（2日）疫情記者會主動澄清昨日「講錯咗」：「可以用疫苗紙本，我講錯咗做手機。」



▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



疫苗通行證（方面），都知有啲人士無電話，所以用手機都可以。 9月1日衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應

張竹君昨日在疫情記者會稱，最近出現兒童嚴重個案，因而呼籲盡快打針。她又提到港府預備下調疫苗通行證涵蓋年齡由現時最低12歲至5歲以上，幼童屆時要打兩針，下周或未來一兩星期有細節公布，料設兩個月過渡期，希望有足夠時間家長帶小朋友打針。

「冇電話可用手機」觸發網上「造句大賽」

其後有記者問及政府如何處理幼童沒有電話的問題？張當時回答指：「都知有啲人士無電話，所以用手機都可以。」其言論引來網上熱議，更有網民以該句子作為例句，發起「造句大賽」。

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



噚日可能講錯咗，有記者問如果小朋友無手機要用疫苗通行證點算？佢哋可以用疫苗紙本，我講錯咗手機。 9月2日衞生防護中心傳染病處主任張竹君澄清

今被追問幼童隨身帶紙本不便 張竹君：希望盡量接種疫苗

張竹君今日在疫情記者會中澄清：「昨日可能講錯咗，有記者問如果小朋友無手機要用疫苗通行證點算？佢哋可以用疫苗紙本，我講錯咗手機。」有記者亦再問及家長擔心幼童隨身帶疫苗紙本會有不便，會否安排有地點可豁免？張強調希望市民盡量接種疫苗：「都希望大家方便，唔希望太多豁免。」

▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼

