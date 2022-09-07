落馬洲警司於中國研究生大賽奪冠　疫下工作又進修：堅持才有希望

警務處近年加強與內地合作培訓警務人員，修讀清華大學課程、現駐守落馬洲分區的梁志恒警司於今年8月，在河南省鄭州舉行的「第六屆中國研究生公共管理案例大賽」中，以研究香港荔枝窩村振興案例，與團隊擊敗2,000多支隊伍贏得全國總冠軍，梁志恒更在逾萬名參賽者中脫穎而出，奪得「最有價值隊員獎」。



梁志恒日前接受《香港01》訪問時指，年初遇上本港最嚴峻疫情，他同時要管理兩個方艙醫院及確保援港物資到港，又要進行案例研究，過程雖然困難，但希望藉個人經歷讓年輕人明白，「唔係見到希望先堅持，而係堅持才有希望。」他在2019年反修例風波中曾被汽油彈擊中着火，他以做研究作例子，寄語年輕人「要時刻提醒包容多啲同睇多啲，唔同人有唔同觀點」。



警察學院培訓協調及聯絡部警司萬雅雯（左）和現駐守落馬洲分區的梁志恒警司（右），講述警務人員進修情況。（廖雁雄攝）

年初日間管理方艙醫院 放工趕做研究

梁志恒去年10月修讀清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目，與四名研究生組成「香港鄉村振興隊」，參與「中國研究生公共管理案例大賽」，以研究香港荔枝窩村復興啟示為題。

梁志恒指出，兼顧警務工作及進行研究是一大挑戰，身為落馬洲分區指揮官的他，在今年年初疫情最嚴峻時，負責管理由內地援港建設的河套及新田方艙醫院，並確保援港物質順利來港，他在下班後便立即進行研究，有時要通宵達旦追趕進度，周末則繼續上課進修。

現駐守落馬洲分區的梁志恒警司在「第六屆中國研究生公共管理案例大賽」奪得「最有價值隊員獎」。（廖雁雄攝）

反修例曾中汽油彈着火 盼年輕人「包容多啲同睇多啲」

團隊赴鄭州出席決賽期間，有組員染上新冠肺炎，梁志恒「臨危受命」上場演講，成功帶領團隊打入四強，最終在全國211所院校的2110支隊伍參賽下，贏得全國總冠軍，梁志恒更在逾萬名參加者中獲頒「最有價值隊員獎」。他希望透過比賽經驗，在公共行政上回饋警隊，亦希望讓年輕人明白，「係人都會遇到困難嘅時候，唔係見到希望先堅持，而係堅持才有希望。」

梁志恒過去接受傳媒訪問時，曾透露在2019年中大事件中，被汽油彈擊中全身着火，幸沒大礙。事隔兩年多，他寄語年輕人說：「不論是否年輕人，當時都睇唔到另一方面資訊，相信咗錯誤訊息，要時刻提醒包容多啲同睇多啲，唔同人有唔同觀點。正如我做研究，搵多啲資料，實地睇，會有不同睇法。」

警察學院培訓協調及聯絡部警司萬雅雯表示，疫情前警隊每年都會分別安排360及300人到內地及海外培訓。（廖雁雄攝）

西方國家停合作培訓 警察學院警司：會逐步有序重啟

警察學院培訓協調及聯絡部警司萬雅雯表示，疫情前警隊每年都會分別安排360及300人到內地及海外培訓，警方會在疫情緩和後加強內地培訓，以提升警員國家觀念，並融合大灣區，同時亦會到海外擴闊國際視野。

被問到有西方國家在2019年後暫停警隊培訓項目，萬雅雯重申，警方會逐步有序重啟各地培訓課程，會與不同學術機構緊密聯絡，恢復以往培訓數目。