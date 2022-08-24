警察牌照課推電子化申請　料節省三個工作天　首月處理逾700宗

警察牌照課今年7月全面推動電子化牌照及許可證申請，市民可透過警務處專頁處理，免卻郵遞及排隊時間，估算起碼節省三個工作天。新系統推出一個多月，已接獲超過700宗電子申請，當中逾八成為保安員證。警方未來會研究，進一步推動電子牌照及電子許可證。



警察牌照課今年7月全面推動電子化牌照及許可證申請，免卻郵遞及排隊時間，估算起碼節省三個工作天。（孔繁栩攝）

八項申請電子化 首月八成申請為保安員證

警察牌照課已將八項牌照及許可證申請程序電子化，分別為按摩院牌照、當押商牌照、保安人員許可證、槍械牌照、臨時酒牌、舞獅/舞龍/舞麒麟許可證、在公眾街道或道路奏玩樂器許可證、及社團註冊，合共涉及約40份表格。

警方表示，網上申請可以節省大概三個郵遞工作天，亦可節省市民交通及排隊時間。截至本月22日，牌照課接獲超過700宗電子化申請，當中超過八成為保安員證、一成為舞獅/舞龍/舞麒麟許可證，及其餘為社團註冊。

研究推動電子牌照及電子許可證

警察牌照課（酒牌及雜項牌照組）總督察楊曉彤指出，現時牌照課每年處理約10萬宗申請，當中每個月有7000宗涉及保安員證，她指電子化後市民毋須親身到辦處，避免了疫情下不必要社交接觸，警方未來會進一步研究，發出電子牌照及電子許可證。

警察牌照課（酒牌及雜項牌照組）高級督察駱倩婷指出，市民可以透過警務處警察牌照課網上服務專頁，根據各步驟填寫資料，並上載有關文件，按指示即時繳費，付款方式包括VISA、MasterCard、JBC、繳費靈及銀聯，市民可以透過系統查閱申請進度，辧事處公眾櫃台會設網上申請自助櫃位，並安排同事講解申請方式。