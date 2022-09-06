警隊與科技園簽合作備忘錄　提升執法效率　仿Iron Man研AR眼鏡

警務處近年積極發展數碼警政，警隊今日（6日）與科技園簽署合作備忘錄，未來3年合作，在五大範疇研發創新科技，提升警隊服務質素。警隊計劃研發AI系統整理市民打999報案時語音，分析罪案資訊加快案件處理；加強定位系統準確度，及開發無人機系統，繪製3D地形，提高山野及大型災難搜救效率；亦會研發類似電影《鋼鐵奇俠》（Iron Man）主角所配戴的「擴增實境」AR眼鏡，分析現場環境及實時傳送影像到指揮中心，以提升整體執法效率。



警隊今日（6日）與科技園簽署合作備忘錄，未來3年合作，在五大範疇研發創新科技，提升警隊服務質素。（夏家朗攝）

+ 3

合作備忘錄簽署儀式今日於警察總部舉行，創新科技及工業局局長孫東在致辭時表示，警務處是首個與科技園合作的政府部問，意義重大，強調本港創科發展是重中之重，香港會發揮聯通世界角色，並發展成智慧都市。

蕭澤頤：利用創科產品為市民提供優質服務

警務處處長蕭澤頤指出，警隊一直推動數碼警政，未來三年與科技園合作，制訂合作框架，利用創科產品為市民提供優質服務。香港科技園公司主席查毅超表示，今次合作警隊擔當了先導者角色，成為典範，帶動各行業創科發展。

電影《鋼鐵奇俠》（Iron Man）主角Tony Stark配戴的AR眼鏡，能分析現場資訊。（互聯網）

研AI分析報案語音 及早分析案件

警隊將會在五大範疇促進數碼警政，在「自然語言處理」方面，研究將市民致電999報案時的語音，利用AI有系統地整理案件，例如舉報騙案時，及早分析案件類別，盡早阻截損失款項，以提升整體案件處理。

警隊亦研究提升「拯救行動」效率，強化警隊現行的3R山野搜救工具，同時提升定位技術，更準確掌握失蹤人士位置，並建議開發技術，讓公眾參與警方搜救行動。警隊亦會研發「同時定位與地圖構建」無人機，偵察發生大型災難的密閉空間，又或出現嚴重水浸的地方，以部署救援行動。

現時「行咇」警員會配備裝「地理資訊系統」，計劃開發一套可於手機展示3D立體互動模型的系統，及提升警員定位系統。引入「擴增實境」（AR）系統，研發類似《鋼鐵奇俠》主角Tony Stark配戴的AR眼鏡，讓系統分析現場資料，並實時傳送影像到指揮中心。

警務處助理處長（資訊系統部）關翠貞表示，警方自2019年推動數碼警政至今，推出超過30款電子工具及平台。（夏家郎攝）

關翠貞：至今推動30款電子工具及平台

警務處助理處長（資訊系統部）關翠貞表示，警方自2019年推動數碼警政至今，推出超過30款電子工具及平台，例如早前應用的「電子錄口供」，容許警員攜帶器材到市民方便的地方錄取口供，並即場印製口供副本，未來三年會因應需要擴展服務，至於今次與科技園合作所需人力及資源，關翠貞指會因應不同項目投入不同資源，包括外聘人手。