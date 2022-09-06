猴痘︱現首宗個案　港府啓動戒備級別　曾住酒店棄置多袋毛巾床單

一名30歲港男於昨日（5日）獨自乘搭航班菲律賓航空PR300由菲律賓抵港，並前往指定檢疫酒店華美達海景酒店進行檢疫，同日晚上出現喉嚨痛及吞嚥困難，而早前亦已出現皮疹和淋巴結腫大，被送往瑪麗醫院。其皮疹水泡樣本於今日送到衞生防護中心公共衞生化驗服務處作化驗，結果對猴痘病毒呈陽性。



因應相關的確診個案，政府今日已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。他曾入住的西營盤華美達海景酒店，傍晚有員工將多袋被標為「污糟布草」，即客房內放置的毛巾、枱布和床單、枕套等，用大膠袋包好，棄置到垃圾車內，未知是否患者曾用過。



患者在外地曾有高風險接觸 稱無接觸猴痘確診病人

衞生署衞生防護中心今日（6日）表示，正調查一宗猴痘輸入個案。政府亦已因應個案啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別。

衞生防護中心的流行病學調查仍在進行中，初步調查顯示，他於8月2日至9月2日期間曾到訪美國和加拿大，於潛伏期間曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他於外地期間沒有接觸猴痘確診病人，於本地社區亦沒有密切接觸者，但為謹慎起見，中心亦建議航班PR300的機組人員及乘客，儘管其風險相對低，亦應留意有否出現病徵及在有需要時求醫。

因應相關的確診個案，政府今日已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。在戒備級別下，政府會採取一系列跟進行動，包括加強在社區的防控措施，對與確診猴痘個案有潛在接觸的人士進行醫學監察或檢疫，同時加強於邊境管制站的健康監測措施，以及通過不同途徑強化相關對市民的健康教育。

▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時在診列首宗▼



衞生防護中心發信全港醫生促留意有病徵求診人士

衞生防護中心呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫；又已將個案通報世界衞生組織和內地有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意沒有相關接觸史但有病徵的求診人士。

記者今日傍晚到華美達海景酒店視察，員工正在清潔大堂位置，另外有員工將多袋標為「污糟布草」，即客房內放置的毛巾、枱布和床單、枕套等的大膠袋棄置到垃圾車中。