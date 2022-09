猴痘｜港男抵港確診列首宗　上月底現皮疹　曾居美加菲有高危活動

「猴痘」(Monkeypox)曾在全球多個國家爆發,衞生署衞生防護中心今(6日)公布,本港錄得首宗輸入個案,患者是昨日由菲律賓獨自抵港的30歲本港男子,他上月曾居於美國,月底曾前往加拿大,隨後本月初曾入境菲律賓,身處海外期間曾進行高危活動,當局相信其在當地受到感染。

男患者自上月底起,身體已現皮疹,其後蔓延至身體其他部位,乘搭飛機到港時身穿長衫長褲,並無任何密切接觸者,但由於屬於首宗猴痘個案,故當局提醒同一航班的機組人員、乘客、採樣人士及檢疫酒店人士,應留意身體狀況,另根據政府的應變計劃,會提升至戒備級別。



衞生防護中心總監徐樂堅指,昨日收到一宗猴痘個案呈報,今日檢測後證實確診,他強調患者無進入社區,屬於輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君則補充稱,病人為30歲持有本港身分證的男子,他在昨日(5日)由菲律賓抵港,當時沒有發燒,自8月30日身體隱秘位置已現皮疹,其後蔓延至身體其他部位,本月2日起出現淋巴腫脹,昨日則開始喉嚨痛。該名男病人於8月3日至25日居於美國,8月25日至9月2日則身在加拿大,隨後至昨日則曾在菲律賓,昨乘搭菲律賓航空PR300航班到港,未有同行者。航班上共有約80名乘客身處本港,並正於酒店進行檢疫。

張竹君續指,病人於潛伏期曾於海外進行高危活動,初步相信在美國受到感染。但接觸者中沒有確診或懷疑確診人士,他來港後入住西營盤華美達海景酒店,中午開始不舒服及喉嚨痛,另吞嚥有問題,遂致電熱線求助,並獲送往瑪麗醫院。今日其皮膚水泡樣本的核酸結果呈陽性,當局已展開流行病學追蹤。

張竹君拒透露患者在外地進行過什麼高危活動,她只引述世衞資料, 98%患者都是男性,年齡中位數為36歲,95%曾有男男性接觸。

猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)