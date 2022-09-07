伍倫貢學院大圍新校舍預明年中竣工　副校長蔡耀權：對收生有信心

香港伍倫貢學院大圍新校舍預計於2023年6月底竣工。新校舍位於大圍站，佔地三層，總面積為15,000平方米，預料可容納3,300名學生。設有禮堂、四個演講廳、各類實驗室等，滿足學生不同的學習需要。



香港伍倫貢學院副校長（策劃）蔡耀權表示，新校舍預計可容納3,300人，落成後現時校內1,000多名學生全會遷入大圍校舍上課，而現有的九龍城校舍則會再作打算。他表示對未來的收生有信心，認為教育是長遠事業，「十年樹木，百年樹人」，所以是一個長遠的規劃。



新校舍設有可容納超過200人的禮堂 ，另有四個可容納超過100位學生的演講廳及約三十個教室，分別設有電腦實驗室、工程實驗室、設計工作室等，隨着本院將發展航運服務課程，新校舍亦設有海事模擬實驗室，提升學生之學習成效。

校舍二樓設有圖書館，面積為 824平方米，可容納超過200位學生，設有開放式學習空間、打印站、視聽設備等，支援學生之學習。另外所有學生可享用伍倫貢大學提供之網上學習平台及電子圖書館，可連接到澳洲伍倫貢大學的圖書館，學生可以閱讀超過450,000本電子書和90,000份電子期刊。三樓則設有多款不同類型的康體設施，包括舞蹈室、健身室和音樂室等。

副校長蔡耀權表示，新校舍預計可容納3,300人，落成後現時校內1,000多名學生全會遷入大圍校舍上課，現有的九龍城校舍則會再作打算。對於近年不少自資院校面臨收生不足的問題，他指對未來收生有信心，認為教育是長遠事業，「十年樹木，百年樹人」，所以是一個長遠的規劃，亦會視乎市場需求再開更多副學士、學士等課程。