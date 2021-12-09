20間自資院校收生遜預期　珠海學院只收66人　伍倫貢、VTC減700人

教育局公布自資院校最新收生情況，28間提供自資課程的院校中，不計未有提交收生資料或沒開辦課程的3間院校，八成（20間）本學年自資課程實際收生未達預期，當中8校收生人數少於100人，如宏恩基督教學院（90人）、香港能仁專上學院（44人）、明愛社區書院（11人）及青年會專業學院（5人）。而創立超過70年的香港珠海學院，今年只收66人，只達預期收生人數一成。

至於香港伍倫貢學院及職業訓練局收生人數一年間分別大減逾700人，分別較去年跌53%及24%。城大專業進修學院自資收生亦跌近三成半，至今年只有188人。



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20間有提供自資課程的院校，本學年實際收生未達預期，當中包括香港珠海學院，該校本學年只收66人，只達預計學額650人的一成。

八間院校自資課程收生少於100人

據教育局提供數據，28間有提供自資課程的院校中，不計未有提交收生資料或沒開辦課程的3間院校，餘下25間中，只有5間自資收生人數勝預期，餘下20間本學年實際收生未達預計人數，其中8間院校自資課程實際收生少於100人。

當中預計收生與實際收生差距較大的，包括香港珠海學院，該校2020/21學年預計學額高達800個，實際收生只有82人，本學年雖調整預計學額為650人，但收生亦跌至66人，本學年有31人升讀學士一年級，其餘35人是銜接學位學生。

香港能仁專上學院本學年預計收155人，最終只收44人。（資料圖片）

明愛社區書院只錄取11人

而宏恩基督教學院本學年取錄90人，雖較上學年的75人多，但只達預期收生（315人）不足三成；香港能仁專上學院預計收155人，最終只收44人；青年會專業學院預計收40人，最終收5人、明愛社區書院預計收80人，最終有11人。至於本學年起開辦副學位課程的香港三育書院，預計取錄40人，最終僅7人。資助大學中，教育大學及科技大學自資課程收生亦低於預期，分別只收錄71人及48人。

伍倫貢、VTC各少逾700新生

若以實際收生跌幅比較，香港伍倫貢學院本學年預計收生2905人，最終只有649人，只達預計收生的34%；比去年大跌53%，少逾700人。職業訓練局本學年錄取2377人，達預計收生的82%，卻比去年少739人、跌24%。城大專業進修學院自資收生由去年288人，跌近35%至今年的188人，為本學年預期收生的45%。

多間有提供自資課程的院校中，只有5間自資收生人數勝預期，包括明愛白英奇專業學校、明愛專上學院、香港浸會大學及轄下持續教育學院、國際學院和電影學院，香港大學專業進修學院及港大附屬書院，以及剛改名的香港都會大學及李嘉誠專業進修學院。