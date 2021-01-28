香港伍倫貢學院料未來數年屬收生寒冬　推6個新高級文憑課程吸生

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-28 17:26

香港伍倫貢學院（前身為香港城市大學專上學院）宣布，本學年將推出六個新的高級文憑課程，當中涉及資訊科技、工程、設計及服務類。學院副校長（策劃）蔡耀權直言，預計未來數年是收生「寒冬」，但學院重整現有師資及優勢、評估社會發展狀況及學生需求後，決定推出6個新課程。他解釋，政府在施政報告提供了不少支援，且留意到未來大灣區需要人材，相信相關行業有一定前景。

香港伍倫貢學院（前身為香港城市大學專上學院）副院長（策劃）蔡耀權。（資料圖片）

兩年制高級文憑課程、學費約10萬元

六個新課程分別為數碼傳意設計、應用系統開發、創意媒體製作、電腦網絡及系統管理、機械人工程、休閒及康樂管理。全屬兩年制高級文憑課程，全數學費為100,800元，每課程學額50人，學校會安排實習。

推「應用系統開發」及「電腦網絡及系統管理」配合疫後對ＩＴ服務需求



學生事務主任劉俊珉說，「數碼傳意設計」課程重點培訓學生的製作能力及視覺表達技巧，即設計動漫及字體等。



至於「創意媒體製作」課程，署理副院長劉浩霖表示，將側重網頁製作及電腦特技效果等；因預期即使疫情減退，人類對IT及網上服務需求不減，趨勢將會持續，故推出「應用系統開發」及「電腦網絡及系統管理」課程，前者是開發網絡系統，後者集中學習確保系統安全性，包括加密及解密技巧，確保數據安全地傳輸，協助發展智慧城市。

世界各地近年積極推動工業4.0（第四次工業革命）。（資料圖片 / 張浩維攝）

購新硬件推機械人工程課程 盼學生設計更精準機械人



世界各地近年積極推動工業4.0（第四次工業革命），劉浩霖透露，學院將購入新式硬件，開辦「機械人工程」課程，培訓出懂得設計用電量持久、控制度更精準的機械人。劉又說，由於與業界已建立關係，且有畢業生屬企業創辦人，相信多個課程都有足夠實習崗位。

而負責「休閒及康樂管理」高級文憑的助理教授陸艷媚說，近十年港人更追求身心靈豐盛，課程會訓練學生因應不同群組人士需要設計及舉辦活動，如長者、傷健人士等，而學院已與約30個機構達成合作協議，為學生提供實習（每名學生必須實習至少480小時，即約3個月），疫情期間大多機構有舉辦網上活動，學生亦可參與其中。

香港伍倫貢學院副校長（策劃）蔡耀權直言，預計未來數年仍是收生「寒冬」，但他說，目前學校亦無出現財政壓力，且2025及2026年適齡學生人生將會增加，認為暫時毋須擔心。（受訪者提供）

蔡耀權：未來數年仍屬收生「寒冬」 將加宣傳吸本地生

早前傳媒報導，香港伍倫貢學院收生 1,434 人，較上學年下跌約38%，加上考評局預期DSE應屆考生人數仍會持續低水平，被問到學院評估疫情、國安法對未來收生有多大影響？蔡耀權承認，本學年收生人數有下跌，以往非本地生約有一成，現時降至只有7%至8%，本港適齡學生人數減，預計未來數年仍是收生「寒冬」，但他說，目前學校亦無出現財政壓力，參考政府數據，2025及2026年適齡學生人生將會增加，認為暫時毋須擔心。

而學院計劃在疫情回穩後，再次到內地招生。學院全港區域招生及市場總監陳行健表示，會加強網上推廣，以吸納更多本地學生。