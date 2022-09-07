向亞視追討13萬服務費勝訴　黃守東稱已指示律師準備將亞視清盤

有「亞視暖男」之稱的黃守東，指其公關公司去年向亞視提供公關服務後，一直未能取得服務費，早前入稟區域法院向亞視數碼媒體追討約13萬元，法庭於今年9月2日已處理案件，並裁定黃勝訴並獲判訟費。黃表示最近留意到有傳聞指另有公司申請將亞視數碼媒體的清盤，他亦已即時指示其律師準備將亞視清盤，黃稱，若亞視的股東及管理層以清盤作為逃避債務的途徑，認為是「可恥」的行為，亦相信一切自有公論。



原告傳播亞洲傳訊顧問有限公司，被告亞洲數碼媒體有限公司。

黃守東曾在亞視工作多年，曾有亞視暖男之稱。（資料圖片）

指亞視拖欠3個月服務費

黃是原告公司的創辦人兼董事，他稱其公司於2021年曾為亞視作公關及宣傳工作，並簽下一年的合約，其間有處理過多項宣傳及公關工作，包括《亞洲小姐競選2021》的宣傳等，合約定明亞視須每月清付費用，惟亞視一直未準時付款，至去年10月，雙方更提前終止合約，但亞視仍拖欠黃的公司約3個月公關服務費，以及他們承接轉介於亞視舉辦活動的佣金，總數約13萬元。

黃守東的公司曾為亞視作過不少宣傳工作。（詳看下圖）

+ 2

曾建議黃減價以換取較快獲款

黃曾透露，亞視的管理層及會計部曾聯絡他，指亞視財政困難，未能付款，之後亦有亞視中人問黃會否願意減少追討款額，以換取亞視較快支付款項。黃認為這有違公義，最終在律師意見下，今年6月入稟區域法院向亞視追討，並於上周獲法庭裁定勝訴。

黃今稱有留意到今天又傳來亞視數碼媒體的清盤傳聞，他稱已叫律師留意，並同時按程序進行申請。黃又說，如果亞視的股東及管理層以同意清盤作為逃避債務的途徑，認為是「可恥」的行為。

案件編號：DCCJ2091/2022