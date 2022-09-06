「亞視一姐」薛影儀涉無牌駕駛被捕　教車者疑為勝和前坐館沙田Me

被稱為「亞視一姐」的藝人薛影儀（阿儀），早前在中環海濱駕駛電動單車，期間有人從旁教導駕駛方法。阿儀駕車的片段被人放上網後，警方於昨日（5日）執法，以涉嫌「無牌駕駛」等4項罪名拘捕阿儀。據了解，片段中身穿反光衣，在阿儀旁邊進行指導駕駛方法的男子，為社團「和勝和」前坐館「沙田Me」。



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警方表示，港島總區交通部執行及管制組特遣隊早前於網上巡邏，其間留意到網上流傳一段短片，片段中一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，而該名女子當時並沒有帶上防護頭盔，該電單車亦涉嫌為未有登記車輛。人員經深入調查後，於9月5日在跑馬地區拘捕一名38歲姓薜本地女子，涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

據了解，該段影片拍攝於今年8月13日。當日有傳媒報道，指薛影儀以一身賽車女郎打扮現身中環，身穿低胸連身裙，更曾分享影片，騎上電單車學人揸大膽車。

根據片段可見，阿儀駕駛一輛電動單車，在旁有一名身穿反光衣的男子教她駕車方法，曾一度扶住車柄協助，「放手就停架啦」、「你慢慢畀油」。而負責拍片的女子不斷大叫﹕「嘩！小心呀」、「阿儀你好大膽呀！」、「阿儀你好勁呀！」。

沙田Me早前涉及三合會案件被捕。(資料圖片)

消息稱，片段中身穿反光衣的男子，為社團「和勝和」的前坐館，綽號「沙田Me」的翟姓男子（48歲）。據悉，「沙田Me」近年積極染指娛樂圈，既開設經理人公司又開拍電影。而早前社會上熱議的電影《時代》，「沙田Me」正是其贊助者之一、馬來西亞上市公司INIX的獨立非執行董事。根據「時代/時代電影制作公司」的官方網頁顯示，《時代》的導演為Aden Chak，編劇則為Zachary Chak，兩人正是「沙田Me」的兒子；「沙田Me」的女兒則擔任電影中的美術。

而沙田Me則於兩年前，涉嫌參與一個黑社會入會儀式時被捕。2020年12月，警方在深水埗海壇街一個關帝廟搗破「和勝和」黑社會入會儀式，拘捕該社團前坐館綽號「沙田Me」和「子騰」等7名男女，相信他們正替一名報稱從事娛樂事業、身家豐厚的41歲姓羅男子進行入會儀式。被捕者涉嫌干犯「參加三合會社團的集會」被扣留調查。行動中，警方檢獲入會祭品、黃紙、入會誓詞及一封入會利是108元等證物。

「沙田Me」正為電影《時代》的贊助者之一。（時代電影制作公司圖片）

薛影儀自出道以來，似乎與「和勝和」有不解之緣。去年9月，「和勝和」頭目「左口」，在元朗包房擺大壽，宴請門生及友好。宴會的影片流傳網上，可見阿儀獲邀推蛋糕進場賀壽。片段中，阿儀現身一刻，眾人歡呼鼓掌，有人大叫﹕「嘩，阿儀呀，口哥錫啖先！」。隨後一批反黑組探員突擊掃場，以違反限聚令為由，向場內18名男女發出定額罰款通知書。據知當時阿儀已離場，未被票控。亞視發言人當時表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。

此外，阿儀已非首次惹官非。去年9月，她因無戴口罩被街坊追拍怒罵感不滿，起飛腳踢向對方肚，令事主受傷。事後被警方控告一項「普通襲擊」罪及違反口罩令。今年3月22日，於屯區法院被判罪成入獄2星期兼罰款5,000元。薛影儀經理人林寶玉不服刑期過重，即時向法院提出申請保釋上訴，法院接納申請，需繳交500元保釋金。

《香港01》就事件致電薛影儀經理人林寶玉查詢，她回覆指正在駕車，稍後會再聯絡。林寶玉其後以短訊回覆指﹕「多謝大家的關心，公司表示事情已交由律師處理，有進一步消息必定會通知大家，感謝」。

有法律界人士指出，任何人向他人出租或借出車輛時，必須確認對方是否持有有效的駕駛執照，否則即干犯「協助及教唆他人無牌駕駛」或「容許他人無牌駕駛」的罪行，罪成可罰款5,000元及監禁3個月，再犯者則可罰10,000元及監禁6個月。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。而「駕駛時沒有駕駛執照」及「沒有第三者保險而使用車輛」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁12個月。