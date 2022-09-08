8000萬六合彩中秋金多寶9.13攪珠　7、15最旺　最幸運投注站一覽

香港賽馬會正式公布2022年度六合彩中秋金多寶將於下周三（13日）攪珠，馬會指，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。中秋金多寶獎券將於今晚（8日）的一期攪珠後，在各場外投注處、電話投注及互動投注服務發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。



馬會透露，中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過36次，是歷史最悠久的金多寶。歷年中秋金多寶攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；而「12」號、「28」號、「40」號及「43」號亦各攪出過8次。



翻查資料顯示，自去年中秋金多寶至今年6月底，全港十大幸運投注站名單不變，但有三間投注站在過去一年再有頭獎進帳，分別是屯門市廣場、沙田好運中心及上水石湖墟。



▼2021年 9月21日中彩金多寶▼



馬會指，本年度六合彩中秋金多寶攪珠將於下周二舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會同時分享在近6次中秋金多寶中，7個頭獎幸運兒以複式彩票中獎：

近6次中秋金多寶幸運兒投注法

▼中秋金多寶攪珠日期．頭獎彩票購票方式▼

．21/ 9/ 2021．7個號碼複式運財獎券（1注）



．10/ 9/ 2019．2膽13腳自選獎券（半注）



．20 / 9/ 2018．6個號碼單式運財獎券（1注）及12個號碼複式自選獎券（1注）



．28/ 9/ 2017．12個號碼複式自選獎券（半注）及7個號碼複式運財獎券（半注）



．13/ 9/ 2016．8個號碼複式自選獎券（半注）及8個號碼複式自選獎券（1注）



．22/ 9/ 2015．7個號碼複式運財獎券（半注）



馬會指，如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。

中秋金多寶1985年起舉辦 「7」及「15」各攪出過10次

馬會又指，中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過36次，是歷史最悠久的金多寶。歷年中秋金多寶攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；而「12」號、「28」號、「40」號及「43」號亦各攪出過8次。

今晚的一期攪珠後開始售票

馬會指，中秋金多寶獎券將於今晚的一期攪珠後，在各場外投注處、電話投注及互動投注服務發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

▼1994年至今年6月底頭獎次數最多投注站（2021年7月至2022年6月底增加次數）▼

1.中環士丹利街(47次)



2.屯門市廣場（44次）（+1次）



3.荃灣青山道（39次）



4.尖沙咀漢口道（39次）



5.上環干諾道西（38次）



6.觀塘廣場（37次）



7.沙田好運中心（36次（+1次）



8.九龍灣德福（35次）



9.上水石湖墟（33次）（+1次）



10.大埔廣場（32次）



▼2022年6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼

