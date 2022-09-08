渣打馬拉松2022｜擬11.20開跑　下周決定生死　疫情倘惡化或取消

2022年渣打香港馬拉松暫定11月20日舉行，田徑總會表示，已正式向政府申請，今年比賽名額由去年1.5萬人增至2.5萬人，冀政府在下星期內答覆，以盡快將有關安排告之運動員。



大會表示，因應最新防疫安排，會要求跑手須持疫苗通行證「藍碼」、即至少打3針，跑前須提供48小時核酸檢測陰性及當日的快測陰性證明。大會指，若疫情有新發展，或危害運動員健康，不排除取消賽事。



▼2022年渣打香港馬拉松暫定11月20日舉行▼



已向政府申請2.5萬個參賽名額 比去年多1萬

田總主席關祺表示，去年起已與政府各部門就今年11月的渣馬舉辦細節作積極溝通，今年6月已與政府不斷溝通並修訂方案，並已正式向政府申請今年將2.5萬參賽名額，強調會盡量配合政府要求作彈性安排。他稱希望盡早向運動員、工作人員及合作伙伴交代安排，冀可在下星期獲得政府支持。他指，原本設想名額為3.7萬，平衡過運動員需求及防疫情況，並配合香港回歸及渣馬25周年，故降至2.5萬人。

專家料疫情9、10月見頂 田總：不應因現時疫情犧牲賽事

現時確診數字較去年大增，名額卻增加1萬 ，關祺解釋，人數並非與確診數字掛勾，例如政府亦已放鬆部份防疫措施，相信政府有對疫情有自己的研判。他又說，有醫學專家亦認為，今波疫情會在9至10月見頂，強調大會要有前瞻性，不應因現時疫情犧牲賽事，並需平衡運動員及防疫需求。

渣馬2021因防疫限制，參賽名額銳減。（資料圖片／盧翊銘攝）

跑手必須「藍碼」、至少接種三劑疫苗 賽事當日要做快測

田總行政總監（秘書長）伍于豪則表示去年要求跑手必須打兩針及提供72小時核酸陰性證明，今年會調整防疫措施盡量配合政府要求，包括會要求跑手必須為疫苗通行證「藍碼」、即至少接種三劑疫苗，並要有48小時核酸陰性證明，起跑當日亦要做快測，並上傳陰性證明至大會平台核實。大會又指，視乎政府要求，可安排分批起步，或重新啟用東區走廊作為賽道等。

渣馬籌備委員會主席高威林則表示，大會可配合到政府要求，強調2.5萬名額已是調整過後提出的數字，若政府批准方向有落差，亦會有後備方案，但如果疫情有變化、對運動員亦構成問題時，則不排除會取消賽事。

▼2021年渣打香港馬拉松▼



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未有正面回應是否禁「香港加油」等標語 籲跑手遵守法律

至於今年是否繼續禁止跑手服飾戴有「香港加油」等標語，關祺未有正面回應，僅稱希望運動員及工作人員均遵守法律，並強調守法是大會立場。

關又補充，香港已成功申辦明年10月29日舉行的第18屆「亞洲馬拉松錦標賽」，大會將派員檢視香港籌備情況、政府支持力度等，故渣馬的成功十分重要，不希望令亞錦賽失去信心，最終將主辦權旁落他人。