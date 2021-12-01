渣打馬拉松明年續辦　暫定11.20舉行　未有詳情、參賽名額資料

疫情稍稍緩和，渣打香港馬拉松去年因疫情停辦，今年10月順利復辦。渣馬今日（1日）在其Facebook專頁中公布，明年比賽暫定於11月20日舉行，但詳情及參賽名額則有待公佈。



▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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今年10月渣打香港馬拉松成首個大型公眾賽事順利復辦，共有1.85萬個參賽名額。實體賽跑手必須完成接種新冠疫苗，並於賽前72小時在指定地點完成新冠病毒檢測。

渣馬Facebook今日指，渣馬2022暫定明年11月20日周日舉行，並指「有差唔多成年時間畀跑手們備戰，要攞好成績就冇難度啦！」。至於名額等資料，貼文僅稱可「留意官方Facebook消息」。

▼渣打馬拉松2021‧衝線▼



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大會︰讓跑手有更充裕時間訓練及準備 並於較清涼日子作賽

大會發言人表示，大會一直以跑手、工作人員，以至公眾安全及健康為大會首要考慮。為讓跑手有更充裕時間訓練及準備，並能在較清涼日子作賽，渣馬2022暫定於2022年11月20日舉行，更多詳情將適時公佈。

大會正總結2021年賽事的經驗，繼續聆聽各方意見，並按疫情變化和防疫措施等實際情況，積極籌備明年的渣馬，務求舉辦安全和愉快賽事。

▼渣馬2021：有跑手疑因穿「香港」、「加油」字眼衣物被要求換衫▼

