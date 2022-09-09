阿布泰售曼谷半島月餅　遭香港半島酒店指未經授權　海關拘3職員

「AbouThai 阿布泰國生活百貨」繼去年因無貼上足夠標籤，而被海關充公貨物及拘捕一名男董事後，其創辦人林景楠周四（8日）在社交網站表示，上周接獲半島酒店母公司「香港上海大酒店」的律師信，指控阿布泰在「未獲授權」的情況下，擅自出售曼谷半島酒店的月餅，並向海關舉報阿布泰作虛假新陳述，以及質疑其產品質量有問題。海關當日到阿布泰採取行動，並拘捕三名店員。

林景楠批評，香港上海大酒店借今次商業糾紛下，利用法律條件舉報阿布泰，反駁有關產品是經合法採購並進口到本港，但礙於有關月餅陷入法律爭議，故會捐出所有相關月餅。

海關回覆查詢時證實事件，指就有關舉報，周四在其金鐘及觀塘分店調查並拘捕三名店員，被捕人士已獲准保釋，案件仍在調查中。



民主派初選案47名被告之一的林景楠，周四(8日)在社交網站上載「香港上海大酒店有限公司」予阿布泰的信件，相片僅顯示信件的一角，但帖文則提到香港上海大酒店代表旗下的香港半島酒店發律師，指控阿布泰在未獲授權的情況下，銷售旗下的曼谷半島月餅。

他又形容，今次事件屬於商於糾紛，「是半島香港與半島曼谷之間的溝通問題」，惟卻有人利用法律條文，舉報阿布泰作出虛假陳述，以及產品質量有問題，導致3名阿布泰員工被捕，強調公司會支援員工並承擔一切保釋及法律費用。

阿布泰出售的曼谷半島月餅。（林瑞華FB圖片）

林景楠反駁指，阿布泰銷售逾3,000款泰國產品，全部均是由泰國「合法採購和出口」，並於香港合法進口和銷售，又指香港多年來作為貿易之都，認為在自由銷售的原則下，暫不會回應其信件。

他又在帖文中嚴正聲明，指阿布泰全體人員均嚴格遵守香港法例，強調相關產品的合法性和質量並無問題，惟有鑑曼谷半島月餅陷入「商業糾紛」，故會停止出售相關月餅，並向慈善機構捐出所有涉事月餅。



海關回覆查詢時指，早前接獲舉報，指稱一連鎖零售集團作出虛假商品說明，周四派員前往其位於金鐘及觀塘的零售商鋪調查，並在行動中拘捕三名店員，被捕人士現已保釋。案件仍在調查中。

海關去年搜查阿布泰並檢獲14款涉嫌未根據法例貼上足夠標籤的產品

