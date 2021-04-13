搜阿布泰惹爭議　科學館店舖玩具被踢爆無標籤　急落閘店員加貼紙

撰文： 張嘉敏 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-13 15:16

海關上周四（8日）動員逾百人搜查「黃店」阿布泰國生活百貨25間門市及倉庫，檢取14款合共逾8000件涉嫌無貼上中英警告標籤的產品，掀起全城「舉報潮」，多家店舖亦被市民投訴商品欠正確標籤。 今日（13日）再有報道揭發，科學館禮品店的玩具未有中英雙語的警告字句，涉違反《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》，《香港01》記者中午到場視察，發現店鋪落閘未有營業，店員則透露要為新貨品加上警告標籤。 《香港01》已就事件，以及其他店舖未遵守《消費品安全規例》的個案向海關查詢。

科學館內的禮品店由思奧奇（COG）營運，並出售多款自家產品，今日（13日）店鋪落閘未有營業。（張嘉敏攝）

《香港01》記者日前曾巡視元朗及屯門區8間不同字號連鎖超市，發現標籤參差，有超市依足《條例》貼上中英雙語標籤，但亦有部份店舖的產品只得英文或中文標籤，甚至有貨品只得日文或越南文標籤。

阿布泰貨品標籤不足 海關3年檢控18宗 01巡超市揭違例商品普遍

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今日《眾新聞》報道指，由思奧奇（COG）營運的香港科學館的禮品店，多款兒童玩具未有清楚標示中文及英文安全警告，涉違反《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》，當中包括可令兒童誤吞的仿真螞蟻玩具、有尖角的獨角獸木偶等。

職員僅稱新貨到須貼標籤

《香港01》記者中午到訪該家禮品店，發現店舖未有營業，並貼上告示指「因盤點貨物休息一天」。店內有職員忙於貨品上貼標籤，記者於門外可見，部分放在貨品上的標籤為安全警告。

記者向職員查詢是否因應報道而貼上警告標籤，職員否認，稱僅因新貨到須貼標籤。於現場可見，部分於門口位置的貨品已貼上中文安全警告。

海關：執法一視同仁

海關早前表示，執法一向一視同仁，並没有選擇性或以雙重標準執法，引起社會舉報出售欠缺警告標籤商品的熱潮。

《香港01》已就事件，以及其他店舖未遵守《消費品安全規例》的個案向海關查詢。