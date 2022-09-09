港府突擊抽查筲箕灣愛蝶灣3座　揭4人未強檢　2人遭票控共罰2萬元

本港新冠疫情持續升溫，港府繼續於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。港府發言人今日（9日）表示，公務員事務局聯同東區警區柴灣分區，以及衞生署，於筲箕灣愛蝶灣3座查核強檢受檢人士的檢測證明，4人被發現未有遵從強制檢測公告，當局向其中兩人發出10,000元定額罰款通知書。



港府發言人指，今早執法行動於上午約8時半開始，至上午約11時半結束。港府派員於筲箕灣愛蝶灣3座的出入口，查核受檢人士的檢測證明，確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。

行動中，港府共檢查約390名受檢人士，當中4人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強檢令，須按要求於指明期間接受檢測。政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼9月1日起強制檢測公告▼



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港府發言人提醒，任何人如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可罰款50,000元及監禁六個月，政府會繼續嚴格執法。