食環署警方巡千間酒吧食肆　向65人發定額罰款通知書　共罰32.5萬

食物環境衞生署今日（5日）表示，與警方自9月2日至今日（5日）凌晨繼續加強巡查各區的酒吧或酒館、其他餐飲處所及若干其他處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。



署方表示，過去三日共巡查1,888間酒吧或酒館及其他餐飲處所，當中共向24名處所負責人展開檢控程序，以及向65名顧客或員工發出定額罰款通知書。按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），市民違反可被罰款5,000元，即過去3日共罰325,000元。



▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



+ 3

食環署向24名處所負責人展開檢控程序

食環署表示，過去三日（9月2日至4日）共巡查128間酒吧或酒館，當中向2名處所負責人展開檢控程序，並向37名員工或顧客發出定額罰款通知書；其他餐飲處所方面，食環署共巡查1,760間處所，當中向22名處所負責人展開檢控程序，並向28名顧客或員工發出的定額罰款通知書。接每張定額罰款通知書5,000元計算，食環過去三日共向65名顧客或員工發出的定額罰款通知書，即共罰款325,000元。

兩間酒吧勒令停業、22食肆停晚市 最長14日

另外，食環署及警方已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，當中各有一間酒吧或酒館被勒令關閉7日或14日，另外共有22間餐飲處所需停晚市堂食及只限二人一桌，當中5間為期3日、6間7日、11間14日。

食環署發言人提醒有關人士必須嚴格遵從防疫法例的規定及指示，當中包括「疫苗通行證」中「紅碼」及「黃碼」的相關規定，以及參與宴會活動的餐飲處所顧客須遵從有關快速抗原測試的規定。

發言人又表示本地疫情近日持續嚴峻，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動，處所負責人及市民切勿以身試法，應同心協力減低病毒在社區的傳播風險。強烈呼籲社會各界切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。食環署已加強宣傳並將會繼續嚴厲執法，提醒各界自律及合作，同心抗疫。

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼

