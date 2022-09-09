大欖隧道9.18起隧道費平均加7.8%　私家車加3元新收費55元

駕駛人士注意，大欖隧道即將加價。大欖隧道專營公司表示，因營運成本上升，加上隧道費收入受疫情等影響，加上新啟用道路分流影響車流，隧道公司將於今年9月18日起減少優惠，即變相平均加價7.8%。其中私家車及的士隧道費新收費55元，加價3元。今次是自去年7月加價後，連續第二年加價。



大欖隧道即將加價，其中私家車及的士隧道費新收費55元，加價3元。（綠色和平提供）

隧道費平均升7.8% 私家車加3元升幅5.8%

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，公布大欖隧道（三號幹線郊野公園段）將削減優惠，即變相加價。新收費將於9月18日起實施，加價後，私家車、電動載客車輛及的士，新隧道費為55元，較現時加3元。

立法會交通事務委員會公佈，三號幹線（郊野公園段）9.18起私家車的新使用費加3元。（文件截圖）

平均加幅約7.8% 私家車收費加5.8%

此外，輕型及中型貨車加6元，新收費分別為59元及65元；重型貨車則加8元，新收費為73元。

三號幹線（郊野公園段）有限公司表示，本次調整中隧道費平均升幅約7.8%，私家車升幅為5.8%。

專營公司指大欖隧道車流逐年下跌

三號幹線（郊野公園段）有限公司表示，疫情以來車流量不斷下減，加上香園圍口岸及免費道路屯門赤臘角隧道啟用，致大欖隧道車流量下跌。在2016/17財政年度，大欖隧道日均車流量逾6萬架次，而截至今年7月31日，2021/22年度日均車流量已跌至約4.2萬架次，下降約三成。調整隧道費是為確保大欖隧道穩健營運。

三號幹線（郊野公園段）有限公司還表示，受近年經濟疲弱影響，隧道車流過往數年持續下降。（新聞稿截圖）

隧道公司又指，三項正在推行的優惠計劃將會繼續，包括「全日無載客的士（吉的）＄15優惠」、「全日吉架貨櫃車 $35優惠」及「午夜重型貨車＄35優惠」。

至今額外加費14次 今連續第二年加價

三號幹線（郊野公園段）自1998年通車，截至2005年6月19日，專營公司已行使了所有預期加費，其後亦實施了14次額外加費。而今年是繼去年7月加價後，連續第二年加價。