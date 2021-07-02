政府隧道不停車繳費系統招標合約期6年　須專人觀看錄像追隧道費

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-02 16:27

政府擬於2022年底，先於城門隧道、獅子山隧道及青沙管制區推不停車繳費系統，並會逐步推行至其他政府收費隧道。運輸署日前就不停車繳費系統招標，合約要求中標者提供給予車主的繳費貼、管理付款帳戶資料庫，亦要收集避繳隧道費個案的證據等。 所有設不停車繳費系統的政府收費隧道及青沙管制區都屬同一合約，為期6年，生效日期則由政府另外指明。

「繳費貼(基本版)」按車輛類別作分類。例如：私家車使用私家車「繳費貼(基本版)」，中型貨車使用中型貨車「繳費貼(基本版)」。（運輸署圖片）

運輸署招標文件指，中標者需要發出不同種類的繳費貼，亦要有可拆卸的「兩件式裝置」，便利車主和司機分拆隧道費或分開繳付隧道費。而營辦商亦要提供帳戶管理，讓用戶設計付款方式、查閱交易紀錄，及網上或流動應用程式查詢等。

營辦商更要為不停車繳費系統進行宣傳推廣，並提供客戶服務，如處理查詢、設客戶服務中心、發出繳費通知等。

除了前台服務外，整個後端系統亦交由中標者管理，並提供、管理及維修支付系統、不停車繳費付款帳戶資料庫、儲值帳戶系統、投訴記錄等，而若有人避繳隧道費，營辦商要負責收集及提供證據，並作為運輸署的證人。若系統的自動車牌識別技術無法辨識車牌號碼時，亦要提供人手觀看錄像或圖片辨識，以追回隧道費。