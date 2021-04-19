不停車繳費｜研3方案收搵食車司機隧道費　插卡或用APP辨別扣錢

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-19 19:55

政府預計於2022年底開始，在所有政府隧道及青沙管制站加入不停車繳費系統，車主需在車窗貼上繳費貼，經過各隧道時自動收取費用。惟做法會把繳交車費的責任由現時直接向司機收取，改為向車主收取，令的士、貨車司機等商用車輛司機及車主的繳費模式改變。 運輸署助理署長(技術服務)羅慶新今在立法會不停車繳費條例草案委員會會議上，以的士為例，車主可在車上增兩件式組件，司機開工時插卡，經隧道就會收取司機費用。司機亦可使用應用程式，上班時登入程式，讓過隧道時直接在司機帳戶收取費用。

未來商用車輛司機要使用應用程式或商用車司機卡，在駕駛同一輛車時分開收費。(運輸署圖片)

羅慶新於會上指，若以兩件式裝置分辨用車司機，會提供一個內有天線的架，讓隧道收費的龍門架可以讀到資料，當司機把自己的商用車司機卡插入後，就能分辨到應由向誰人收費，若無插卡，就會向車主收費。

按運輸署的不停車繳費專題網頁資料，該「商用車司機卡」仍在研究中，若實行，車主及司機都需要開立帳戶，而車主要在車頭擋風玻璃貼上有車輛資料的「個別車輛繳費貼」及商用車司機卡「卡套」，司機則持有商用車司機卡。



當司機上班時要將「司機卡」插入卡套內，收工時則可取走，隧道費就會在其上班時間在其付款帳戶收取隧道費。

羅慶新指，收費的準確度達99.9%，以高速駛過亦能成功偵測。(立法會直播截圖)

另外一種方式，則是使用政府將推出的「不停車繳費服務」手機應用程式，車主和租車司機都需要開立帳戶，司機在開工前登入程式，並選擇要用的車輛，收工時在程式中登出選擇的車輛，就能在司機租車期間直接扣取司機的隧道費。

最後一種則要車主和司機自行計算分拆費用，運輸署會向車主提供月結單，顯示車輛在何時經過收費隧道以及付款金額，再由車主和司機拆帳。

羅慶新指，收費準確度可達99%，亦曾測試車輛以「好高速經過」都可以讀到數據，而應用程式將開放免費使用，而繳費卡亦會以成本收費。

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