引爆水雷｜警方指足證有能力處理軍事任務　事前放震撼彈驅趕魚類

警方今日（9日）在鶴咀近鯨魚骨對開1.4公里外、約15米深海底，引爆一枚完整未被破壞的水雷，相信是二戰時期英軍軍事級別水雷。



親自落水處理的爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超表示，行動非常成功，已裝水雷徹底摧毀，水雷藏有500磅TNT炸藥，擁完整引爆裝置，行動證明警隊有能力處理軍事級別行動。炸彈引爆後，疑有魚類受波及，李指事前已於附近水域放震撼彈驅趕魚類，但不可能100%趕走魚類，強調水雷對公眾及海洋構成威脅，會以公眾安全作優先考慮。



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李展超表示，行動中共有6名警員落水，包括他和爆炸品處理課炸彈處理主任張立得，另有4名協助帶領二人到水雷位置的飛虎隊「水鬼隊」警員。他稱，確認過水雷仍在約14.5深的淺水區後，展開引爆行動，先在水雷裝上數公斤的塑膠炸彈，人員遙距引爆塑膠炸彈，之後該枚藏有500磅TNT炸藥的水雷亦遭引爆，TNT殘餘物料在海面引起黑浪，波及範圍直徑150至200米。

李稱，經確認後，已完全摧毀該枚水雷，海面產生大水花，鶴咀海岸保護區亦感受到震動，警方快艇亦感受到衝擊波。他形容今次行動非常成功，風險評估完全準確、環境評估料對海洋生物威脅不大，事件無人命傷亡，附近水警輪及警方小艇均無釀。

警隊「水鬼隊」等參與 濺起約4至5米高水花

李展超表示，海外國家一般會由軍隊或海軍處理二戰水雷，形容今次是軍事級別行動，感謝警隊各部門協力，包括「水鬼隊」等，並認為今次足以證明警方有能力處理軍事級別任務。

爆炸品處理課炸彈處理主任張立得則表示，今早落水確定該枚水雷已沉沒水底，並確定水底狀態及水雷位置，人員留意到水雷內部狀態完整，所有裝置完整無缺，故決定引爆水雷，期間濺起約4至5米高的水花。

央及池魚？ 「只能盡量趕走佢哋」

問及爆炸過後，附近懷疑有死魚屍，李展超解釋，事前已在附近水域放震撼彈驅趕魚類，「冇可能100%趕走佢哋，只能盡量做」，強調水雷對公眾安全構成威脅，例如潛水人士誤觸，或船隻有潮退等原因誤碰到，均有機會引起爆炸，或會有人命傷亡，警方以保護公眾安全作為優先考慮。

李又補充，英軍在1940、1941年在香港三個海峽投放合共600個水雷，水雷有時間裝置，經過年月日後會自我催殼，灌水機制會令其沉底，以往香港找到的水雷均為碎片，對安全無影響，今次是首次發現完整水雷，不排除再有機會發現完整水雷，但相信機會不大。