迪士尼Duffy系新增LinaBell　粉絲請假入樂園取貨兼看巡遊

香港迪士尼樂園今日（9月9日）推岀Duffy好友新成員LinaBell四項「加『萌』」活動，



▼LinaBell登陸迪士尼▼



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香港迪士尼樂園今日舉行有關LinaBell活動，包括「探索LinaBell和其他Duffy與好友的足跡」、「享用應援美食感受#Entertainment滋味」、「為每個萌粉時刻定格保存」以及「入住度假區酒店，延續Fan-tasy 應援『萌』化」的LinaBell主題活動。活動開展首日，遊客佈滿整個樂園行人區域。

迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添為首天LinaBell主題活動揭開序幕。活動包括「Duffy與一眾朋友」巡遊活動、LinaBell 「打卡位」等。此外，樂園及酒店亦提供LinaBell主題食品，包括窩夫、蛋糕、以及受一眾迪士尼支持者歡迎的「三層下午茶」。

香港迪士尼樂園上月宣佈獨家推出多款LinaBell主題商品，今天起會員可根據會員類別前往樂園領取經網上預訂的各種主題商品，包括LinaBell毛公仔、LinaBell毛公仔頭箍、LinaBell匙扣、LinaBell手提袋、背包和配飾。首日吸引多個Duffy及LinaBell粉絲表示特意前來領取及參與一系列活動。

樂園遊客麥小姐指自己是「Duffy與好友」的忠粉，為了參與LinaBell活動，今日特意請假前來參與樂園活動。「之前喺上海迪士尼已經買咗幾隻，上個月知道香港開賣即刻訂，今日拎完仲可以睇LinaBell 巡遊，一生人一次，特登請假嚟！」麥小姐特意攜帶家中其中四隻Duffy好友公仔與今天領取的LinaBell公仔拍照留念。

樂園遊客Christina表示為一睹LinaBell風釆，特意相約朋友今天前來樂園。「今日樂園開門冇幾耐我哋就入咗嚟，即刻戴我哋買咗嘅LinaBell頭箍，真係好得意！」