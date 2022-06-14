迪士尼煙花匯演｜星夢光影之旅6.18回歸　搶先場遇黃雨警告

香港迪士尼樂園城堡煙花匯演闊別四年，將於本周六（18日）回歸。迪士尼樂園今晚（14日）安排傳媒率先欣賞匯演，由迪士尼人物故事交織而成 ，揉合燈光、煙花等效果，不過天公不造美，撞正天文台發出黃色暴雨警告。在雨中欣賞的財政司司長陳茂波致辭時表示，感謝暴雨下仍然到來的嘉賓，並稱「水為財（water is fortune）」。



▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



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嘉賓冒雨觀賞 見閃電「哇哇聲」

匯演於晚上接近8時正式開始，當時黃色暴雨警告信號正生效，現場滂沱大雨，但匯演仍如常開始，傳媒及嘉賓冒雨觀賞，偶爾有閃電在城堡後方一閃而過，現場嘉賓齊聲「哇」一聲。匯演約20分鐘結束，迪士尼樂園表示，匯演在黃雨及紅雨仍可如常舉行，只有天文台發出黑雨信號才會取消。

陳茂波致詞時表幽默：水為財

財政司司長陳茂波致辭時表示，感謝暴雨下仍然到來的嘉賓，並形容是「水為財」（water is fortune）。他又指旅遊業在疫情下成重災區，政府過去兩年投放了45億元幫助旅遊業復甦，又指放寬社交距離等措施、推出電子消費券等可助刺激行業。他重申，政府首要是與內地通關，亦要把旅遊業擴展至有逾8,600萬消費者市場的大灣區。

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周六起一周上演4場 8.15起每周5場

「奇妙夢想城堡」新加入的「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演將登場，由6月18日至8月14日期間，逢星期一、五、六及日晚上演一場；8月15日至28日，除星期二及四外，所有晚上均會上演一場，每場開始時間定於晚上7時半或8時半開始，全長約20分鐘。

▼迪士尼城堡煙花匯演測試圖片▼



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匯演分七個章節 代表人生不同階段 20首迪士尼歌曲穿插

匯演揉合燈光、激光、噴泉、火焰及煙花效果，共分七個章節，包括代表人生六個不同階段的重要章節及最終章，並以近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節築成，過程期間將有20首迪士尼歌曲，以及一首原創歌曲「LOVE THE MEMORY」。

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對上一次煙火匯演已是2018年元旦

翻查資料，香港迪士尼樂園自2018年元旦晚上，在昔日「睡公主城堡」進行最後一次煙花匯演後，已相隔逾四年未再在城堡舉辦煙花匯演。