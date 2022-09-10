MIRROR演唱會｜阿Mo脫呼吸機　父轉述心聲：已接受長時間留院治療

MIRROR演唱會屏幕墮下慘劇發生至今近一個半月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留醫。其父李盛林牧師在今晚（10日）中秋節人月團圓夜，透過代禱信指兒子已脫離呼吸機，情況轉為嚴重，並已進入第二階段治療。不過，李父憂慮拆除呼吸機後會引起痰液積聚而出現併發症，他又引述阿Mo心聲指：「已接受須長時間留院治療，會安然面對。」



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



醫療團隊和阿Mo過去五周艱辛努力 情況由危殆轉嚴重

阿Mo父親李盛林最新一則代禱信提到，經過醫療團隊和阿Mo過去五周的艱辛努力，阿Mo現時已脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重，惟在無呼吸機的輔助下，或會引起痰液積聚而出現併發症，希望各界繼續為兒子代禱。

阿Mo病床上說安然面對：我已經接受了自己將有一段很長時間在醫院治療

他又引述兒子在病床上的說話：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」李盛林指，聽見兒子會坦然面對，深感痛心和無奈，但同時亦感到欣慰，形容兒子不單有目標，更有對神的信靠。

代禱信又提到，阿Mo過去一星期已進入第二階段的治療與復康，希望專家的先進醫療方案能改善其狀態，並開通神經信號的傳遞，但李父慨嘆兒子的「治療日程表」密密麻麻，憂慮兒子的身體難以負荷，但會在兒子進行治療時，嘗試與他一起同步禱告，使他不會感到孤單。

李父希望政府本月內完成調查 找出意外來龍去脈

Mirror演唱會事故發生再今近一個半月，仍未知誰要為意承擔責任，李父希望政府的「跨部門工作小組」能預期在本月內完成調查，清楚找出事故的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。