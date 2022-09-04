MIRROR演唱會︱阿Mo父發信　指中醫未有絕對把握阿Mo能完全康復

MIRROR紅館演唱會上月28日發生墮屏慘劇，舞蹈員李啟言（阿Mo）慘遭砸中，頸椎受重創，至今仍然在深切治療部留醫。

阿Mo父親李盛林今日（4日）凌晨第六度向教友發代禱信，提及兒子的病情，指「聽完中西醫有事發後一個月的評估，醫生說95%都不能復原」，下周將嘗試針灸，但中醫未能有絕對的把握啟言能完全康復。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



阿Mo父親在信中分享兒子的近況，指啟言阿Mo雖然重創，仍是活著，是「不幸中的萬幸」，家人能一起在患難中同行，家人關係亦因此變得密切。

阿Mo父親表示，過去一周家人聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裡的確沉了一下，也感到在人看來已快到盡頭。聽完中西醫有事發後一個月的評估，醫生說95%都不能復原，唯有仰望神繼續醫治。下週嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。

阿Mo父親慨嘆每次家人探病，站在啟言的床邊，李牧師、師母及家人內心的辛酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是躺在床上，絕大部份的視線是冰冷的天花板。

他又透露，因新冠病毒肆虐，阿Mo須轉至另一ICU病房，另需要長期配戴頸箍，以致後腦感到痛楚影響睡眠；過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。現時仍未能完全脫離呼吸機。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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代禱信全文：

李盛林牧師//啟言 代禱信 6 (20220904)



感恩：



1.不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活著，家人能一起在患難中同行。

2.家人關係更為密切：彼此能開放訴說往事，啟言並對爸阿媽說不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。



代禱：「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我就早已喪膽了， 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」（詩篇27:13-14）



1. 家人的心境：在過去的一週我們聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裡的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭，唯詩篇27:13-14再一次鼓勵我們和啟言。

2. 頸椎神疆經：聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，唯有望神繼續醫治。下週嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。

3. 無奈的視線：每次探病，站在啟言的床邊，夫婦及家人内心的幸酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大都分的視線都是冰冷的天花板。

4. 睡眠適應：因新冠病毒肆虐，啟言須轉移到另一ICU病房，請為啟言對環境的適應能睡得好而禱告。另需要長期配戴頸箍以致後腦感到痛楚影響睡眠。過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。

5. 仍未能完全脫離呼吸機。

6. 找出真相：為香港政府成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。

