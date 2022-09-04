MIRROR演唱會︱阿Mo將針灸　中醫師料難完全康復：好到20%已理想

MIRROR演唱會7月底發生舞台嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）遭巨型螢幕壓中，至今仍留醫深切治療部。阿Mo受傷狀況備受關注，其父李盛林牧師披露，兒子的頸椎神經有95%都不能完全復原，將嘗試中醫針炙。

有中醫師表示，針對神經問題，使用針炙屬於常見的療法，成效要視乎病情的嚴重程度，外國亦曾有下肢癱瘓的患者針炙後康復。不過，由於阿Mo傷勢較嚴重，相信未必可以完全根治，「（病情）好到10%至20%，已經幾理想。」



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



阿Mo父親昨晚（3日）發出第六封代禱信，稱據中西醫在事發後一個月的評估，有關頸椎神經「醫生說95%都不能完全復原」，下周將嘗試針炙，但中醫仍未能有絕對把握能完全康復。

曾有下肢癱瘓患者針炙後康復

註冊中醫師潘子剛表示，針炙可發動身體自癒的能力，以助修補損傷，包括局部區域的神經系統，而針炙治療亦常見於中風病人。

潘子剛指，針炙成效要視乎病情的嚴重程度。他以中風病人為例，若病人中風時間不長、情況相對不嚴重，一般康復率會較高。不過，由於阿Mo情況較嚴重，故估計難以100%完全康復。

（病情）好到10%至20%，已經幾理想。 註冊中醫師潘子剛

他又指，除了中風外，曾因車禍、運動創傷而神經受損的病人，都有機會作針炙治療。參考外國例子，亦曾有下肢癱瘓的患者針炙後康復，但他坦言比例不高。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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可助舒緩或減輕徵狀

註冊中醫彭明慧亦指，頸椎病變受損涉及肌肉、筋腱及關節等，甚至影響神經線，導致遠端手腳麻痹無力。中醫多以針灸、拔罐及推拿等止痛放鬆肌肉，減輕頸椎骨及肌肉負荷。

彭明慧說，針對神經問題，使用針炙屬於常見的療法。不過，由於阿Mo情況嚴重，她估計可能涉及壞死的組織，屬於不可逆轉的情況，故相信針炙可助舒緩或減輕徵狀，但未必可完全根治。

她又指，暫不知道阿Mo病況，但由於他遭螢幕壓中，估計當中或涉及瘀血，故針炙可助疏經活血，對頸椎附近的肌肉有放鬆、消炎的功效，亦可減慢肌肉萎縮。有時中醫亦會採用「放血療法」，以放走瘀血，助改善瘀症。