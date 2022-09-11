樓價高位回落逾5%　陳茂波：擴大疫苗接種助恢復通關境外穩住經濟

財政司司長陳茂波今日（9月11日）發表網誌公布最新樓巿狀況，表示受外圍經濟及金融情況轉差影響，樓價由去年高位回落逾5%，連同港股巿況偏弱，影響整體經濟氣氛。他指岀進一步擴大疫苗接種，才會有更廣闊的空間，最大程度恢復與境外往還、穩住經濟及重啟發展的動力。



銀債收29萬份申請較去年增13% 最年長104歲都入紙

新一批（第七批）銀色債券近日公布認購結果，陳茂波表示，收到破紀錄近29萬份合資格申請，較去年多約13%，認購總金額近625億港元。當中約六成半申請人年齡介乎60至69歲，三成半則年逾70，年齡最高的申請人為104歲。

他表示，由於認購反應熱烈，最終發行額將提升到450億元的上限，較去年的發行規模多五成，希望盡量滿足年長市民的需求。認購20手或以下的合資格申請人，將獲全額分配，即所有合資格申請人當中約六成八將獲足額配發。

財政司司長陳茂波指進一步擴大疫苗接種，才會有更廣闊的空間，最大程度恢復與境外往還、穩住經濟及重啟發展的動力。

他指岀，即使銀債的保證息率上升，卻不會影響債券基金的穩健性和可持續性。而債券基金本身並不是財政儲備的一部分，亦與政府的其他帳目分開處理，故發債所得和利息成本與政府財政兩者拉不上關係。這安排運作多年，也適用於通脹掛鈎債券。至於發行綠色債券募集的資金，則明確規範投資於綠色基建項目用途。他強調，必須嚴守財政紀律，不會透過發債來支付政府的經常開支。

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此外，陳茂波提及外圍息率趨升對本地息口的影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛勾的港元一個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13%上升至逾2%。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。而隨著美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

陳茂波指，受到本地疫情反覆、金融狀況趨緊及外圍環境轉差等多項因素影響，近期樓市稍有調整。截至今年7月，住宅樓價比去年9月高位回落逾5%，今年首八個月的成交量較去年同期下跌近四成。連同港股市況偏弱，這些都會遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情況仍面對著頗大壓力，對於今年中秋節的生意額未敢抱持太高的期望。

陳茂波期望將於十月一日發放的第二期的消費為市場注入超過150億元的消費力，希望能為零售餐飲市道，帶來另一輪的支持。