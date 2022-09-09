銀色債券｜政府﹕總認購額625億元　申購20手或以下獲全數配發

政府公布第七批銀色債券的認購及配發結果，政府共收到28.96萬份有效申請，申請的債券本金總額達約625億元。

政府指出為數約19.79萬份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發；全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲21手。

銀色債券的最終發行額為450億元，高於350億元的目標發行額。政府按照今年8月9日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲21手（每手為10,000元）。為數197,884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的91,756申請（即認購20手以上者），均將先獲發20手債券，並進行抽籤，其中24,295份申請將獲配發多一手債券。

新一批銀色債券9月14日發行

政府指出，銀色債券將於9月14日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波說：「本批銀色債券的發行額和最低息率均比以往為高，很高興看到銀色債券得到更多市民的支持。發行銀色債券能為年長市民提供一項安全可靠及具穩定回報的投資選項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。我們往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。」