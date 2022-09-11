疫情｜BA.5變異病毒株比率再創新高　張竹君：未知會再升多少

新冠肺炎疫情於中秋節連假開展後仍然嚴峻。衞生防護中心今日（11日）公布，再多3間分別位於天水圍、元朗及小西灣的中學呈報確診個案。深水埗及九龍城合共有6間院舍再有院友確診。



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3間中學呈報個案須停課

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再多3間中學呈報確診個案。元朗十八鄉鄉事委員會公益中學1B班的29名學生中，有3人陸續確診，昨日已建議停課。天水圍香島中學1E班37名學生中，有4人確診；東區小西灣漢華中學2C班40名學生中，有3人確診。衞生防護中心今日建議兩間中學停課。

變異病毒株方面，懷疑BA.4或5佔75%，略見上升。BA.5變異病毒個案比例佔社區整體的66.4%，升至頂峰。張竹君表示，世衛數字顯示，BA.5個案在全球佔86.8%，香港BA.5現時個案佔66.4%，不知道未來會再上升多少，因為沒有其他地方好像香港般，2月時曾出現BA2.2 ，現時又有BA.5。至於BA2.2和BA.5在港的個案比例是多少，暫時仍要觀察。

九龍醫院再多2名病人確診。（資料圖片）

九龍醫院胸肺內科再多2病人確診

九龍醫院胸肺內科群組經調查後發現再多2名病人確診。9月9日，1名63歲男病人確診。經追蹤後發現再多兩名84歲男病人確診，共3人。現時3人正接受治療，情況穩定，感染控制組正調查個案關連。醫院會繼續監察員工及病人健康情況。

兩間院舍再有確診個案。九龍城環球護老院1名院友確診，涉6位密切接觸者；深水埗杏林護老院1名院友確診，涉2位密切接觸者。