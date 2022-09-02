疫情｜院舍爆疫加劇　9.5起訪客須持48小時內核酸陰性證明

疫情反彈，多間安老院相繼爆疫，繼院舍員工檢測要求「加辣」後，社會福利署今日（2日）表示，下周一（5日）起，將進一步收緊院舍探訪要求，所有訪客均須在探訪前48小時內進行核酸檢測，並取得陰性結果證明才可步入院舍。



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3個月內康復者亦要進行核酸檢測始可進入

社署表示，下周一起所有訪客除要遵守「疫苗通行證」要求外，均須在探訪前48小時內，進行核酸測試，並取得陰性結果證明才可到院舍探訪，惟公務探訪則不在此限。

當局指，考慮到疫情發展及院舍住客為重點保護對象，在3個月內曾染疫的康復者亦要進行有關核酸檢測，又稱政府理解有關安排或會為院友及其家屬帶來不便，惟在保障院友為大前提下，促請各界合作。

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訪客可選擇到社區檢測中心或流動採樣站，並向工作人員說明檢測原因是為符合院舍探訪的要求，便可免費檢測；訪客亦可自費到衞生署認可並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所檢測，而有關樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

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