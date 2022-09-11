李少光設靈｜政界弔唁致哀　李家超、鄧炳強親到場慰問遺屬

保安局前局長、前港區人大代表李少光早前於睡夢中離世，享年73歲。李少光今日（11日）設靈，現屆政府及官員均有出席致哀，包括特首李家超、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、醫務衛生局局長盧寵茂。

此外，多名政界人士亦前來弔唁，當中有全國人大前常委范徐麗泰、前律政司司長及基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大代表洪為民等。



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喪禮今日於紅磡世界殯儀館設靈，以基督教儀式舉行，今晚會是安息禮拜，翌日將辦告別禮及火葬。到場人士獲派一本場刊，當中記錄了李少光生前的照片、殊榮及事蹟。

書中提到，2002年他接任廉政專員，在資源緊絀下，為廉政公署成功爭取撥地，在北角建成現時的新總部大樓，而他篤信基督教，出任保安局局長時，每週會與教徒聚會早禱，互相勉勵。紀念場刊亦提到，工餘時他亦會以中文書法陶冶性情，並曾在入境處通訊刊物親筆提辭。

到場人士獲派一本場刊，當中記錄了李少光生前的照片、殊榮及事蹟。（黃偉倫攝）

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場刊提及，在今年8月13日的晚上，李少光當晚感覺不適，入睡前情況緩和，翌日早上被發現在睡夢中離世。

李少光於1974年1月成功投考加入人民入境事務處，成為入境事務主任，於1995年獲委任為入境處助理處長，於1997年升任副處長，並於1998年10月升任處長。2002年7月，李少光獲時任特首董建華委任為廉政專員，成為首位由紀律部隊出身的廉政專員。2003年8月，李少光接替辭職的葉劉淑儀出任保安局局長。