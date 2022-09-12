六合彩中秋金多寶周二攪珠 一注獨贏8000萬 兩個號碼老是常出現
撰文：孔繁栩
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中秋金多寶周二晚（13日）攪珠，將會有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。馬會統計，歷年中秋金多寶「7」和「15」共出現10次，「12」、「28」、40」及「43」出現8次。馬會明晚9時15分截止投注，攪珠將於明晚9時30分於無綫財經 · 體育 · 資訊台（85台）直播。
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六合彩中秋金多寶攪珠明晚舉行，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會統計，過往曾有兩次中秋金多寶攪珠同樣於9月13日舉行，兩次攪珠結果中，均出現「13」號及「19」號。
2016年出號碼分別為1、13、19、21、38、49、(23)；2011年就攪出11、13、16、19、28、46、(22)。歷年中秋金多寶中，「7」和「15」共出現10次，「12」、「28」、40」及「43」出現8次。
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近四個中秋金多寶，均攪出相連號碼，共有五組雙連，及一組三連：
2021年攪出「14、15」、「25、26」；
2019年「11、12、13」；
2018年「5、6」、「40、41」；
2017年「45、(44)」。
馬會表示，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於9月14日（星期三）下午5時正前致電馬會熱線1817登記，使用互動投注服務途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外。
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