MIRROR演唱會｜大國文化專人跟進阿Mo家人所需　會見2位受傷舞者

MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外，其中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），至今仍留醫。

主辦方大國文化及MakerVille今日（12日）表示，事發後，公司與阿Mo家人緊密連繫，會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，亦會繼續派出專人貼身跟進家人所需，又指公司亦與其他受傷舞者張梓峯（阿峯）、羅德智（Zisac) 保持聯繫。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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協助家人物色最佳治療及護理方案

大國文化及MakerVille表示，公司管理層曾與阿Mo父母會面，向家人表達慰問，並已承諾承擔所有醫療費用。他們會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，亦會繼續派專人貼身跟進家人所需。

他們指到，管理層曾與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 會面，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。他們強調，公司會繼續積極配合政府的調查，務求徹查事故原因，並嚴肅跟進。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



而在今日較早前，MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷亦表示，他上周曾到醫院阿Mo，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，將會以個人名義向其家人提供1,000萬港元的經濟支持。