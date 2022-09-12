強制檢測｜74處上榜　涉觀塘凱滙、駿洋邨　大埔帝欣苑16幢要檢測

醫務衞生局今晚（12日）晚上發出新一份強制檢測公告，共有74幢住宅大廈上榜，其中有46幢有陽性個案曾到訪，並以黃大仙區佔最多，共9處上榜，大廈分佈在竹園、慈雲山、新蒲崗、鑽石山、樂富、彩虹等地點；其次為觀塘區，合共有7幢大廈上榜，包括觀塘凱滙。

此外，另有28幢大廈因污水檢測呈陽性，故同樣須強檢，當中大埔帝欣苑的5座至20座均要強檢，即佔全屋苑16幢。

政府提醒，若有人曾在9月6日至12日期間，於有關地點逗留超過2小時，便須在明日或周三（13或14日）接受核酸檢測。



▼9月12日部份強檢大廈▼



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黃大仙區9幢樓有較多居民確診上榜

根據最新公告，有46處因有陽性檢測個案曾到訪，即較多居民確診，故須接受強制檢測。其中以黃大仙區佔最多，合共有9處上榜，當中包括黃大仙上邨啟善樓、竹園北邨榕園樓、慈雲山慈民邨民裕樓、牛池灣曉暉花園 、瓊山苑瓊瑋閣、彩虹邨金碧樓、新蒲崗景泰苑、樂富康強苑、鑽石山鳳禮苑鳳禧閣。

觀塘7幢上榜第二 秀茂坪佔兩幢

其次為觀塘區，合共有7處上榜，包括牛頭角彩霞邨彩星樓、觀塘凱滙2座、秀茂坪寶達邨達佳樓、秀茂坪曉麗苑曉暉閣、藍田平田邨平旺樓、德田邨德隆樓，以及油塘油麗邨康麗樓。

▼9月12日強制檢測公告▼



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元朗、沙田各佔6幢 駿洋邨上榜

排行第三則為元朗及沙田區，各自佔6幢大廈。前者有天水圍天晴邨晴雲樓、天瑞一邨瑞心樓、天瑞一邨瑞國樓，元朗朗屏邨賀屏樓、朗善邨善良樓及洪福邨洪盛樓。

而沙田區則有沙田廣源邨廣柏樓、禾輋邨民和樓、駿洋邨駿爾樓、綠怡雅苑3座，以及馬鞍山雅濤居1座和錦英苑錦耀閣。

28幢污水陽性上榜 聽濤雅苑及順緻苑各佔4幢

此外，另有28處因污水檢測陽性，故同樣須接受強檢。資料顯示，大埔區共有20處上榜，其中大埔帝欣苑已佔16幢，帝欣苑的5座至20座均要強檢。

而在沙田區的馬鞍山聽濤雅苑，亦合共有4座要強檢；觀塘順緻苑亦有4幢被納入公告。

▼各區流動採樣站（截至9月13日）▼



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政府明日（13日）將於樂富康強苑、葵涌安蔭邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至後日（14日）。