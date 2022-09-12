確診大廈｜回落至約1.1萬幢　增啟德1號、柏傲山、歌賦山等豪宅

本港新冠疫情持續，衛生署今日（12日）更新確診大廈名單，過去14日共11,035幢大廈出現確診者，由高峰期超過1.3萬幢回落，而昨日中秋節翌日（11日）則新增3,874幢大廈上榜或有新個案。在全港18區昨日新增的確診大廈中，沙田區情況最嚴峻，共新增406幢大廈上榜；其次為元朗區及港島東區，分別有356幢及324幢。



新增確診大廈中，不乏一些豪宅及高尚住宅，包括啟德1號大廈、畢架山一號、跑馬地嘉崙臺、柏傲山及山頂歌賦山（Gough Hill Residences）獨立屋等。



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3874幢新上榜或再有確診個案 沙田區重災

根據最新確診大廈名單，共11,035幢大廈上榜，即過去14日該大廈出現確診者。昨日新增的3,874幢大廈中，沙田區為「重災區」，共新增406幢大廈上榜，屬18區之冠。上榜大廈遍及私樓及公營屋苑，當中第一城新增23幢上榜、聽濤雅苑8幢上榜、銀湖．天峰4幢上榜、禾輋邨10幢大廈上榜。

至於元朗區亦新增356幢大廈，其中天水圍嘉湖山莊再多24幢大廈上榜、天盛苑增13幢上榜、俊宏軒增9幢，另外尚悅、Park Yoho、Grand Yoho及栢慧豪園等亦有大廈上榜。

▼9月12日 確診大廈全名單▼



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太古城多26幢大廈上榜 杏花邨增12幢

港島東區亦新增324幢大廈出現確診者，其中太古城再多26幢大廈上榜，城市花園增5幢，杏花邨增12幢；另外英皇中心、逸樺園、賽西湖大廈及藍灣半島等亦有大廈上榜。

昨日再多34幢政府、紀律部隊或學校宿舍上榜，包括西九龍紀律部隊宿舍、黃大仙紀律部隊宿舍、屯門湖康警察宿舍、香港科技大學教職員宿舍及理大學生宿舍等。另有多間酒店昨日出現確診者，涉及宜必思香港中上環酒店、北角海逸酒店、沙田帝逸酒店及香港凱悅酒店-沙田等。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

