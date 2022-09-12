「社會資本動力獎2022」正接受報名 嘉許疫下守望互助人士或機構
撰文：黃煦緻
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本港疫情持續逾兩年，為社會帶來不少衝擊。但逆境中，仍有不少有心人積極發揮「你幫我我幫你」的互助精神，適時支援市民的需要，為社區注入人情味。為表揚及嘉許對香港社會資本發展有貢獻的人士、企業及機構，民政及青年事務局轄下的社區投資共享基金舉辦「社會資本動力獎」，讓各界共同見證香港建立社會資本的成果，現正接受報名。
由民青局舉辦 9.23截止報名
民政及青年事務局轄下的社區投資共享基金自2012年起，每兩年舉辦一屆「社會資本動力獎」，讓各界共同見證香港建立社會資本的成果。「社會資本動力獎2022」由現時至9月23日接受報名，費用全免。
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上屆500單位獲表揚 設三類獎項
過往五屆「社會資本動力獎」一直反應熱烈，備受各界重視，上屆已有逾500單位獲得表揚，包括商界、社福界、教育界、公營機構等。
「社會資本動力獎」設三類獎項，包括「社會資本動力標誌獎」、「社會資本卓越夥伴獎」、「社會資本卓越計劃獎」，評審將以社會資本六個範疇 ，包括社會網絡、社會參與、資訊和溝通、信任和團結、互助和互惠、社會凝聚和包容為準則，並將於10月下旬公布得獎名單，12月14日舉行頒獎禮。
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報名詳情：
報名時間：即日起至2022年9月23日
報名方法：於基金網頁下載及填妥報名表格，連同補充資料透過電郵或郵寄提交到基金秘書處
報名連結：www.ciif.gov.hk
獎項類別及參加資格：
社會資本動力標誌獎：於2020-22年參與建立社會資本的商業機構或公私營團體
社會資本卓越夥伴獎：在2020-22年參與推行基金資助計劃的個人及企業／機構夥伴
社會資本卓越計劃獎：在2020-22年由基金資助推行的計劃
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