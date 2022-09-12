猴痘｜西貢戶外康樂中心周二起作密切接觸者檢疫設施　設100床位

本港早前出現首宗猴痘輸入個案，因疫情一度被政府徵用、重開僅半個多月的西貢戶外康樂中心，將於明日（13日，星期二）再次被徵用作檢疫設施。衞生署回覆確認，該設施將預留猴痘確診個案的密切接觸者進行檢疫，可提供約100張床位，徵用時間將視乎猴痘於本地傳播的情況而決定。



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張竹君下午被問及時仍賣關子

衞生署表示，相關設施已預留予猴痘確診個案的密切接觸者進行檢疫，將可提供約100個床位，徵用時間將視乎猴痘於本地傳播的情況而決定。

康文署今早發新聞稿表示，西貢戶外康樂中心明起將暫停開放作防疫用途。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午4時半在疫情記者會回應時，亦稱政府不時會檢討隔離設施，當時尚未透露用作猴痘患者密切接觸者檢疫設施。

承辦商訴苦：重開不足一個月又被徵用

西貢戶外康樂中心餐廳承辦商向《香港01》訴苦，稱渡假營被徵用逾兩年半後，好不容易在8月25日重開，隨即花10萬元購置食材及器具，未料復業僅半個多月，再接獲康文署通知，營地將被再次徵作檢疫設施，令其餐廳需再次停業，令7名員工失「飯碗」。

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