西貢渡假營再轉檢疫設施　餐廳復業半個月再停業　東主批無賠償

疫情反彈，每日的確診數字重上過萬宗高位，政府重新徵用渡假營作檢疫設施。西貢戶外康樂中心餐廳的承辦商「順發美食」東主詹先生向《香港01》表示，其渡假營被徵用逾兩年半後，已於8月25日重開，他隨即斥資約10萬元添置食材和器具，惟復業短短半個月，他上周二（6日）再接獲康文署通知稱，營地將於周二（13日）再被徵用作檢疫設施，餐廳須再次停業，7名員工頓時被「打爛飯碗。」

他批評政府決定倉促猶如「玩泥沙」，而當局又以有權徵用營地為由拒絕賠償，直斥政府為抗疫犧牲小商戶。他又質疑政府年初大灑金錢興建方艙醫院，卻未有大派用場，反而徵用規模相對較細的西貢戶外康樂中心，批評做法「唔公道」、「唔公平」。

《香港01》已就此向康文署和衞生署查詢，其中康文署發言人於9月12日回覆，僅稱「會按既定機制處理」。康文署亦會9月12日早上發新聞稿，公告於9月13日起暫停開放以作防疫手途。



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疫情前年1月襲港後，政府先後將麥理浩夫人度假村、曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心和鯉魚門公園，全數4個渡假營轉為檢疫設施，以隔離緊切接觸者。本港經歷五波疫情後，早兩三個月疫情開始回穩，渡假營陸續恢復運作。

西貢戶外康樂中心餐廳的外判服務供應商負責人詹先生表示，其所屬渡假營前年1月29日被徵用後，已近兩年半無法「打開門做生意」，直至上月初接獲康文署通知，營地可於8月25日重開，其餐廳亦須於同日恢復營業。

他慨嘆西貢戶外康樂中心是最遲重開的營地，令他錯過暑假黃金檔期，9月生意相對慘淡，但仍要履行合約復業。

詹先生指，起初亦憂慮政府會「彈弓手」，故已再三向康文署職員確認重開安排，對方堅稱有關安排無誤，「我三番四次問佢，開返營嗰陣時，我話係咪決定真係開喇？我叫啲員工就要推工過嚟㗎喇，咁佢就話係啊，連信都出埋畀你啦。」

餐廳重開不足半個月，卻迎來第二次被勒令停業的惡夢。詹先生指，他上周二接獲康文署通知，西貢戶外康樂中心周二（12日）起再次被徵用作檢疫中心，而其餐廳亦無法再開門做生意，其花費約十萬元訂購的食材、器材化為烏有，直斥政府「即係玩我哋呢啲小租戶啫。」

停業決定令7名員工「打爛飯碗」

令他更氣憤的是，7名員工在停業的兩年半，已找到新的工作，現時是「拍膊頭」回朝，但卻要在短短十數日間突然被「打爛飯碗」，「我叫啲人辭咗工過嚟，咁我點同啲伙計交代呢？我真係交代唔到啊，幾唔好意思啊。」

員工我就要叫佢推工過嚟幫我手，做咗十幾日，我又點交代畀啲員工呢？咁我覺得好唔公平囉，又唔賠償畀我，真係大石砸死蟹。 西貢戶外康樂中心餐廳外判服務供應商負責人詹先生

詹先生要求康文署賠償，惟對方卻引述合約條文反駁指，署方有權徵用場地作檢疫中心，並不需作出賠償，故並不會答允詹先生的要求，直斥政府因抗疫而接二連三犧牲小商戶：「我哋呢啲小市民…損失就我，佢就冇損失啊康文署，有乜所謂啫，佢政府㗎嘛。」

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



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他又指，西貢戶外康樂中心是規模相對較細的渡假營，即使全開亦只能提供99間房，「一嘢就打爆你啦！」他亦質疑將渡假營轉為檢疫中心的作用不大，而政府在第五波疫情爆發之初，興建多個方艙醫院卻無大派用場，反而擾民收回其所屬營地。

有方艙咁多間，點解你要攞呢度99間房咁細嘅地方，攞嚟有咩用途先？我就唔明佢。我覺得好唔公道！ 西貢戶外康樂中心餐廳外判服務供應商負責人詹先生

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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詹先生又指，他由2017年進駐西貢戶外康樂中心，承包其餐飲服務，每年約有數百萬元生意額，兩年半停運，損失上千萬計，雖然停業期間不用交租，卻仍要繳交每年約6萬元的差餉，「即係我兩年幾已經交咗十幾萬差餉㗎喇。」政府疫情下向食肆發放的抗疫基金一直被批評資助太少，無法填補生意損失。

康文署：按既定機制處理

康文署發言人9月12日回覆稱，為了配合政府對抗疫情措施，康文署轄下的度假營在有需要時會借用給有關部門作防疫用途；對於期間受影響的外判設施／服務承辦商，以及已預訂度假營的人士，康文署會按既定機制處理。

康文署其後亦發新聞稿，指該度假營會於9月13日改為「防疫用途」。

根據康文署資料，西貢戶外康樂中心的營舍樓高3層，共有31個單位，每個單位設有8張睡床，最多可供248人入住。

當局在渡假營網頁刊登的公告顯示，營地已於8月25日重新開放予市民使用，暫時只接受市民以個人名義預訂，當中9月的營期早在8月12日開放申請，而9月20日更可預訂10至11月休下營位，未有通知市民會取消預訂或關閉營地。

不過，網頁列出未來30日的營期餘額，除了周一（12日）尚餘一個名額外，同日的黃昏營和夜營須「保養維修」，維修期直至10月9日，亦即未來30日均會停開場地，但未有列明維修細節。

至於其餘三個康文署轄下的渡假營則只有個別日子列明要「保養維修」，但保養期僅一日，其餘大部份日子均可預約入營。