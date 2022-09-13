中大圖書館偷拍兩女如廁　男生認窺淫罪被判感化令12個月

男學生於本年在中文大學的圖書館女廁內，偷拍兩名如廁的女生。他被捕後，警誡下稱因做人做事讀書壓力大，控制不了才犯案。男學生早前承認兩項窺淫罪，並揭發他亦涉另一宗非禮事件。裁判官今(13日)在沙田法院判刑時指，接納感化報告的建議，同意被告須接受監管和相關的精神和心理治療，遂判他感化令12個月。



被告吳文諾（25歲）被控兩項窺淫罪，指他於2022年6月25日，在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館地下女廁內，分別偷拍女子X及Y的私密部位或進行私密作為。

辯方指被告誠懇交代案情 有悔意

他早前亦涉另一宗非禮事件，准以簽保守行為方式處理。而他干犯本案時仍在守行為期間，案件早前聆訊時，他被頒令須交出2000元。

辯方今求情時指，被告誠懇交代案情，有悔意。此外，他在候判期間亦有繼續接受治療。辯方續指，被告需長期接受感化官監管，如果再犯可被判監，已可阻嚇被告，望裁判官接納報告建議，判被告感化。

警誡下稱因壓力大 一時未能控制自己才偷拍

案情指，X當日下午在廁格內，見到手機在隔壁廁格下方出現，鏡頭向著她，X當時感害怕，逗留大約10分鐘才離開。約5分鐘後，Y在同一廁所的某廁格內，同樣見到手機鏡頭向着她，Y因此大叫，鏡頭便即消失。Y並聽到有人離開廁所的聲音。

警方之後憑閉路電視片段，及圖書館的出入紀錄找到被告。被告被捕後稱：「我覺得做人做嘢讀書都好大壓力，一時控制唔到至偷拍。」他在被捕前，已刪除電話內的所有女性私密相片及影片。

案件編號：STCC 1778/2022