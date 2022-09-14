港大宿舍拍門事件　受影響內地女生滿意校方處理結果　無意報警

港大宿舍利銘澤堂上周發生男宿生半夜拍門騷擾內地女宿生事件，兩名涉事男宿生被罰退宿。至少三個建制組織周二（13日）先後到警察總部舉報，於政府總部舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，及向平等機會委員會投訴。



受影響內地女宿生在網上撰文，指當晚涉事宿生共有五人，他們「認錯態度好」，據說因為喝醉，不記得當時發生的事，她滿意校方處理安排。據了解，警方將案件列為雜項事件，惟女事主對校方的處理滿意，無意報警，故暫不會展開調查。



港大宿舍利銘澤堂上周發生男宿生騷擾非本地女宿生事件。（港大圖片）

港大內地本科生聯合會：屬「校園霸凌行為」

香港大學學生會《學苑》即時新聞Facebook專頁上周六（10日）報道，根據現場錄音，當時有宿生不斷敲打兩名非本地宿生的房門，並以普通話笑稱「我們出來玩呀」，「香港歡迎你」，其間一名非本地生多次哀求門外宿生「快走」，惟未被理會。利銘澤堂宿生會在接獲投訴後，聯同舍堂導師和相關宿生溝通。

涉事三名宿生其後受到處分，其中兩名宿生被永久禁止住宿，一名宿生則被禁止住宿一個學期，校方並對另外兩名宿生作出警告。香港大學內地本科生聯合會發聲明指，事件屬「校園霸凌行為」。

團體促介入 平機會主席：或屬性騷擾

香港政研會周二到警察總部舉報發現懷疑違法事件，公義力量亦於政總前舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，香港政研會下午再到平等機會委員會作出舉報，執行主席鄧德成認為男宿生的言行或涉及性騷擾，故聯同香港大學畢業生聯席去信要求平機會主動介入調查事件。平機會主席朱敏健回應指，媒體所述的有關行為卑劣，可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，會強烈譴責有關行為，指不論是基於任何理由而作出都是不能接受。

香港政研會及香港大學畢業生聯席去信要求平機會主動介入調查事件，嚴懲違法者並作出事件報告。（馬煒傑攝）

受滋擾內地女：5宿生因為喝酒，不記得當時的事

事件中受滋擾的內地女生日前在網上發文，指宿舍的舍監、學生事務長一直與涉事的宿生會談，她坦言對結果滿意，指五個涉事的學生「認錯態度好」，其中兩名男學生，一人永久退宿，一人退宿一學期；其餘三名女生，一個退宿，另外兩個收到警告，與《學苑》報道兩名宿生須永久退宿少了一人。

她在文中指，據說涉事的五名學生因為喝酒，不記得當時的事，未有承認曾說過「Can I sleep with you」的說話，而她當時也沒有錄到相關說話。

她表示打算繼續住在宿舍，如有需要會及時換宿舍，續指在宿舍裡有很多人關心，有人幫忙寫信及聯絡舍監，也有來自本地生及內地生的私信，提供很多建議及幫助，網上也有人發電郵給平等機會委員會及港大，令今次事件很快得以解決。