港大宿舍拍門事件 受影響內地女生滿意校方處理結果 無意報警
港大宿舍利銘澤堂上周發生男宿生半夜拍門騷擾內地女宿生事件，兩名涉事男宿生被罰退宿。至少三個建制組織周二（13日）先後到警察總部舉報，於政府總部舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，及向平等機會委員會投訴。
受影響內地女宿生在網上撰文，指當晚涉事宿生共有五人，他們「認錯態度好」，據說因為喝醉，不記得當時發生的事，她滿意校方處理安排。據了解，警方將案件列為雜項事件，惟女事主對校方的處理滿意，無意報警，故暫不會展開調查。
港大內地本科生聯合會：屬「校園霸凌行為」
香港大學學生會《學苑》即時新聞Facebook專頁上周六（10日）報道，根據現場錄音，當時有宿生不斷敲打兩名非本地宿生的房門，並以普通話笑稱「我們出來玩呀」，「香港歡迎你」，其間一名非本地生多次哀求門外宿生「快走」，惟未被理會。利銘澤堂宿生會在接獲投訴後，聯同舍堂導師和相關宿生溝通。
涉事三名宿生其後受到處分，其中兩名宿生被永久禁止住宿，一名宿生則被禁止住宿一個學期，校方並對另外兩名宿生作出警告。香港大學內地本科生聯合會發聲明指，事件屬「校園霸凌行為」。
團體促介入 平機會主席：或屬性騷擾
香港政研會周二到警察總部舉報發現懷疑違法事件，公義力量亦於政總前舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，香港政研會下午再到平等機會委員會作出舉報，執行主席鄧德成認為男宿生的言行或涉及性騷擾，故聯同香港大學畢業生聯席去信要求平機會主動介入調查事件。平機會主席朱敏健回應指，媒體所述的有關行為卑劣，可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，會強烈譴責有關行為，指不論是基於任何理由而作出都是不能接受。
受滋擾內地女：5宿生因為喝酒，不記得當時的事
事件中受滋擾的內地女生日前在網上發文，指宿舍的舍監、學生事務長一直與涉事的宿生會談，她坦言對結果滿意，指五個涉事的學生「認錯態度好」，其中兩名男學生，一人永久退宿，一人退宿一學期；其餘三名女生，一個退宿，另外兩個收到警告，與《學苑》報道兩名宿生須永久退宿少了一人。
她在文中指，據說涉事的五名學生因為喝酒，不記得當時的事，未有承認曾說過「Can I sleep with you」的說話，而她當時也沒有錄到相關說話。
她表示打算繼續住在宿舍，如有需要會及時換宿舍，續指在宿舍裡有很多人關心，有人幫忙寫信及聯絡舍監，也有來自本地生及內地生的私信，提供很多建議及幫助，網上也有人發電郵給平等機會委員會及港大，令今次事件很快得以解決。