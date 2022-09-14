社工涉阻差辦公罪脫　律政司上訴得直　發還原審考慮

一名女社工於2019年荃葵青大遊行期間，拒絕出示身份證，反要求警員展示委任證。她在裁判法院被裁定阻差辦公，以及屬交替控罪的未能在規定下出示身份證明文件罪名都不成立，律政司不服提出上訴。高等法院法官今(14日)頒裁定律政司上訴得直，案件發還原審裁判官再作考慮。法官在判辭指，現場絕非一‍個正常的情況，原審裁‍判‍官沒有給予適當的比重，同時社工雖手持手身份證，但沒有顯示身份証中的個人資料。



女被告為社工林曉樺，被控2019年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界阻撓女督察梁敏儀執行職務。交替控罪為未能在規定下出示身份證明文件。她兩罪都被裁定罪脫，律師司上訴時，不會就交替控罪作進一步的申請。

被告林曉樺原被裁定阻差辦公罪，律政司今上訴得直，案件還原審裁判官再作考慮。(資料圖片)

法官指現場非一般情況 原審裁‍判‍卻官沒有給予適當的比重

法官在判辭指，涉案警員可根據《警隊條例》要求他人出示身份證明文件。市民需出示身份證明文件，其行為亦要達到供警員查閱的目的，令警員可見到身份證明文件中的資料，是最起碼的要求。

法官續指，原審裁判官沒有充份顧及現場整體情況，和警員在那情況下需處理的事情，認為當日案發現場絕非一‍個正常的情況，而原審裁‍判‍官沒有給予適當的比重。因此，原審裁判官裁定被告大聲重複要求警員出示委任證，並認為警員等候43秒不算阻撓，均未充份考慮整體情況的結論。

指原審裁判官沒有顧及 被告沒有顯示身份証中的個人資料顯示

此外，法官指原審裁判官沒有顧及，被告沒有顯示身份證中的個人資料，也沒有就被告的行為對警方執行職務的影響，給予恰當的比重。對於原審裁判官裁定被告有出示身份證明文件，以供查閱，以及沒有作出構成阻撓的行為，法官認為該裁定有悖常理的，構成法律錯誤。

惟法官認為，被告是否同意女督察當時正執行職務，立場不清晰，原審裁判官也沒有作出明確的事實裁斷，因此決定把案件發還原審裁判官，根據澄清後的法律觀點，考慮阻差辦公罪是否成立。

案件編號：HCMA32/2022