私隱投訴上升　鍾麗玲：騙徒訛稱市民確診或走私疫苗　呃銀行資料

本港私隱投訴有上升趨勢，個人資料私隱專員鍾麗玲今日（14日）表示，今年首8個月接獲386宗相關查詢及17宗投訴，曾有騙徒冒認衞生防護中心人員，以受害人確診為由要入住隔離設施以騙取個人資料；亦有騙徒扮公安，藉詞受害人走私疫苗或洗黑錢，要提交銀行資料調查。私隱署已成立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。



私隱專員公署設立「個人資料防騙熱線」3423 6611， 處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。圖為私隱專員鍾麗玲。（個人資料私隱專員公署提供）

七成查詢投訴個案在今年第二季出現

鍾麗玲在新城電台節目表示，由今年1月至8月，私隱專員公署收到386宗查詢及17宗投訴,，當中超過七成個案是在第二季發生，情況有上升趨勢。她引述警方數字，上半年接獲1.2萬宗詐騙案，較同期8600宗上升超過四成，形容升幅驚人。

鍾麗玲指，騙徒大多會冒認衞生防護中心人員，聲稱事主感染新冠病毒須隔離；或冒認內地公安，聲稱事主曾走私疫苗或洗黑錢，並將電話轉駁至另一假冒公安的騙徒，從而套取個人資料、甚至銀行戶口。

私隱署已設立 「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。鍾麗玲表示，會根據個案情況提出建議，減少事主損失，如涉及刑事成份會建議事主報案。她呼籲市民，切勿隨意披露個人資料，特別是銀行戶口及信用卡號碼。