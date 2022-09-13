私隱署首8月接403宗詐騙查詢投訴　部份借疫情呃資料　設防騙熱線

近年詐騙案日益猖獗，多名市民誤墮電話騙案而喪失上千萬元。個人資料私隱專員公署今日（13日）表示，今年首8個月接獲403宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，個案有上升趨勢，故即日起設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，專責處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，並呼籲市民發現其個人資料被盜用，應盡快報警求助。



私隱專員公署設立「個人資料防騙熱線」3423 6611， 處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。圖為私隱專員鍾麗玲。（個人資料私隱專員公署提供）

私隱專員公署表示，今年1月至8月，分別接獲386宗及17宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，涉及個案除冒認公安、冒認速遞公司，更有騙徒冒認衞生防護中心人員，聲稱事主確診呃資料，相關個案包括：

．冒認衞生防護中心人員：聲稱事主確診，或因接觸確診者而成為密切接觸者，需要隔離，從而套取個人資料。

．冒認公安：騙徒道出事主的姓名及身份證號碼後，聲稱事主已捲入走私疫苗或洗黑錢案，並將電話轉駁至另一名偽冒公安的騙徒，從而套取個人資料。

．冒認速遞公司職員：提供一條與速遞公司網站相似的連結，要求事主提供其住址以派遞郵件，並先為郵件付款，繼而收集事主的信用卡號碼及姓名等資料。

鍾麗玲︰若收到不明來歷或可疑電話 應「停一停、諗一諗」

私隱署指，有見近日透過偽冒電話、電郵或短訊誘騙個人資料的個案上升，故今日起設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，而市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。

私隱專員鍾麗玲形容，騙徒手法層出不窮，但目的均是盜取市民的個人資料圖利或行騙，她呼籲市民若收到不明來歷或可疑電話、電郵或手機短訊要求提交個人資料時，必須提高警覺，切勿隨意披露任何個人資料，應「停一停、諗一諗」，並考慮聯絡相關部門或機構核實來電真偽。