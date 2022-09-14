Crostini全線結業｜黃光輝2013年創辦最多25間店　半年前削剩15舖

意大利式糕點店Crostini昨晚（13日）突然宣布會全線結束營業，惹來不少網民及顧客留言批評。翻查資料顯示，Crostini母公司為鴻膳有限公司，董事為創辦人黃光輝。Crostin於2013年成立，首間分店開設於觀塘廣場。公司在2019年時曾擴展至25間分店，惟在結業前的半年已大減至15間，直至昨日宣布會全線結束營業。



翻查資料顯示，Crostini母公司為鴻膳有限公司，股東由同名的BVI公司全權持有，董事是黃光輝。黃光輝同時亦為Crostini的創辦人，其是福建人，在80年代時從內地移民來港，當時年僅12歲。由於家境因素，黃光輝在完成小學二年級便退學，接工廠散活幫補家計，其後與朋友合資開設小型車花工廠，生意愈做愈大。

Crostini創辦人黃光輝（右）表示，壓死駱駝的最後一根稻草，是因為政府推出暫緩追租安排結束，不少商場都向自己追回拖欠多個月的租金。（資料圖片）

開店只因想有街坊可負擔西餅店

由「廠佬」毅然「踩過界」涉足飲食業，黃光輝早前接受傳媒訪問時透露，自己在2011年歐洲公幹，因在酒店吃牛角包那時，浮現兒時的回憶，故下決心在香港開設一間街坊能負擔的西餅店。

據網站時光機顯示，Crostini網頁在4月6日仍顯示有15間的分店。現時Crostini網頁已無法瀏覽其分店地址。（圖片來源：Crostini）

籌備三年後，Crostini於2013年成立，公司首間分店開設於觀塘廣場，以其自家製牛角包、麵包及蛋糕而廣為人知，分店主要集中在商場。公司在2019年時擴展至25間分店，並設立在時代廣場的港島旗艦店。分店在2019年開幕時，安踏體育（2020）首席執行官丁世忠及其女兒都有出席剪綵儀式，並透露自己亦有投資「一點點」，但則未有透露持股多少。

每間分店回本期24個月

黃光輝在2019年訪問時亦提到，當時正研究在內地及海外市場拓展業務，更豪言約有7至8家新分店正在籌備中，但暫時未有考慮把業務上市。據他透露，每間分店的回本期一般為24個月，而中央工場的產能足以支持70家分店的營運，故產能遠未飽和。

Crostini昨在社交平台宣布，全線結業15間分店。（圖片來源：Crostini）

不過，Crostini近年來規模已遂漸縮小，據資料顯示，Crostini網頁在今年4月6日只有15間的分店，較當時的25間分店大減逾40%，並在昨日宣布全線結束營業。