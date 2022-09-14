珊瑚保育｜海洋公園擬重建人工珊瑚礁　3D打印製礁盤復育珊瑚碎片

珊瑚生存易受挑戰，海洋公園計劃以新技術活化保育珊瑚。該園推出珊瑚保育計劃，於深水灣進行生態研究，計劃將會透過3D打印技術，人工製作珊瑚礁盤，用以種植珊瑚碎片讓珊瑚重生，目標重建20平方米珊瑚礁，復育本地珊瑚品種。



海洋公園聯同香港創新基金、初創企業archiReef及信和集團，推動該項「活化珊瑚行動」保育計劃。保育計劃會先於香港南部水域深水灣進行生態研究，經科學分析後，以3D打印方式製作珊瑚礁盤。預計未來3年，能夠種植120棵拯救所得珊瑚碎片，移植在人工珊瑚礁盤上，並重建20平方米的珊瑚礁。人工珊瑚礁盤將由潛水員放置到海床，每次放置需時只需一日，希望復育自然生態。

海洋公園遊客體驗及教育營運執行總監吳守堅先生指，「活化珊瑚行動」是跨界別合作的環境保育活動，將由源頭推廣環境保育。該園並計劃於9月底，向全港中小學發邀請函，除邀請學校參與講座，更會招募1萬名「活化珊瑚大使」，當中20名「星級」大使將會跟隨海洋公園團隊，進行一系列保護自然環境活動。