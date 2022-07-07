浸大於香港水域發現三個新珊瑚物種　綠壁筒星珊瑚更料香港獨有

香港浸會大學今日（7日）公布，在香港水域發現三個石珊瑚新物種，並將三個物種命名為「樹型筒星珊瑚」、「紫肉筒星珊瑚」，以及「綠壁筒星珊瑚」。

浸大表示，三個物種未曾在世界上其他地方被發現。而樣本是浸大研究團隊在宋崗和橫瀾島一帶的香港東部水域，進行有關海蛞蝓侵食珊瑚的調查時所採集。今次發現三個的珊瑚新種，全部屬於「筒星珊瑚屬」，而該種類的已知物種數目，由七個增加至10個。



浸大生物系教授邱建文表示，新發現的三種珊瑚是根據其型態及顏色命名，而新種皆屬於非造礁珊瑚，體內沒有可以通過光合作用產生能量的共生藻類，並棲息於 10 至 30 米較深的海底，會利用觸手捕食海水中的浮游動物。

其中一個新發現的物種為樹型筒星珊瑚（Tubastraea dendroida），邱表示該物種與大多數太陽珊瑚一樣，呈典型的鮮橙色。不過其形狀有別於大多數同屬珊瑚生長成團狀，這個新種擁有樹狀結構，珊瑚群體的主幹由底部延伸至尖端，故團隊命名為「dendroida」（樹狀之拉丁文）。

另一新發現的物種為紫肉筒星珊瑚（Tubastraea violacea），其珊瑚體被一層薄薄的淡紫色組織覆蓋，其珊瑚蟲的體壁組織和骨骼都呈紫色，因此被命名為「紫肉」筒星珊瑚。邱解釋該物種擁有黃色的觸手，珊瑚體有厚壁。研究團隊比對公開數據庫的DNA序列，發現這新種珊瑚還有機會存在其他顏色，例如在南太平洋的新喀里多尼亞可能存在黃色的變體。

綠壁筒星珊瑚已知棲息地暫只有香港

最後一種新發現的物種是綠壁筒星珊瑚（Tubastraea chloromura）。該物種擁有橄欖綠色的精細骨骼壁，圍繞口部四周長有一圈黃色的觸手，故被命名為「chloromura」，當中「chloro」和「murus」的意思分別為拉丁文的「綠」和「壁」。

邱建文解釋，根據公開數據庫的珊瑚基因序列紀錄，估計「樹型筒星珊瑚」和「紫肉筒星珊瑚」有可能分佈於日本和西太平洋。然而，「綠壁筒星珊瑚」現時已知的棲息地暫時只有香港水域。