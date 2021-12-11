漁護署珊瑚普查：橋咀洲北覆蓋率逾八成　個別地點錄輕微珊瑚白化

漁農自然護理署今日（11日）公布香港珊瑚礁普查2021結果，本港珊瑚整體生長健康穩定，各普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍，由10.4%至82.9%不等。33個普查地點中，有15個地點錄得超過一半的珊瑚覆蓋率，橋咀洲北更錄得最高珊瑚覆蓋。

不過漁護署亦指，普查期間發現個別地點錄得珊瑚白化現象，但影響程度僅屬輕微及只限於局部地方。另外，所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕跡，惟在個別地點發現棄置漁網情況，影響程度同樣僅屬輕微。



本港珊瑚健康狀況良好及持續穩定

「珊瑚礁普查2021」於今年6月展開，為期5個月，普查範圍包括多個具重要生態價值地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，九個位於海岸公園，包括海下灣、印洲塘及東平洲。該署指，調查中有15個地點錄得超過50%珊瑚覆蓋率，其中五個位於海岸公園。

另外，普查在13個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定珊瑚健康監察表，找出珊瑚色素濃度，評估珊瑚健康狀況，珊瑚顏色越深，表示健康狀況越佳。今次調查中，珊瑚色素平均指數為4.15，結果與去年4.31相若，遠超過一般平均值3的水平，顯示本港珊瑚健康狀況良好及持續穩定。

超過800名潛水隊員義務參與普查

漁護署又指，珊瑚礁普查除記錄珊瑚覆蓋率和健康狀況，潛水員亦要記錄預先訂定的指標品種，包括20種魚類和無脊椎動物。該次普查錄得19個指定指標品種，最常見的為眉魚、蝴蝶魚、石斑、海膽、海參及寶貝螺，而大部份地點所錄得的品種數目都很多。大部份石斑、眉魚、細鱗和笛鯛都在西貢牛尾海和香港東北水域，包括印洲塘海岸公園範圍內的普查地點發現。

該署表示，今年參與普查的義務潛水隊共有109支，潛水隊員超過800人，人數約是1997年首次舉辦普查的20倍。